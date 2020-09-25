Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Yusuf Güney, İngiltere'den satın aldığı sağdan direksiyonlu aracıyla Bebek'te görüntülendi. Güney'in yanında esmer bir kız arkadaşı da vardı.

Kendisini görüntüleyen gazetecilerle selamlaşan Yusuf Güney, ardından kız arkadaşıyla sahil turuna devam etti.