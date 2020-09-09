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Şarkıcı Yusuf Güney, önceki gün bir alışveriş merkezinden çıkarken objektiflere takıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Güney, bu ara çizgi film projesiyle uğraştığını dile getirdi.

Yusuf Güney, konuyla ilgili, "Çok eğlenceli bir çizgi film serisi hazırlıyorum. Yapımcılığını ve bir karakterin seslendirmesini de ben üstlendim" dedi. Diğer karakterler için de ünlü isimlerle görüştüğünü söyleyen şarkıcı, valeye teslim ettiği arabasını alarak, oradan uzaklaştı.