Güney, konuyla ilgili şunları söyledi:

Kovid-19 salgınında 'Geçinemiyoruz' diyen sanatçılar hiç geçinemiyormuş gibi değil, geçinemeyen insanlar bütçesini sıkar. Ben arabamı sattım, evimi... Daha uygun bir kiraya geçtim.

Diğerlerine bakıyorum; altında 2 milyonluk arabalar, 10 milyonluk evlerde kalıyorlar. Çok samimi bulmuyorum hiçbirini.