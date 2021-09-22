Adı Danla Bilic'le aşk dedikodularına karışan Yusuf Engin, günün hakkında en çok araştırma yapılan isimlerinden biri konumunda. İşte Yusuf Engin ile ilgili bilgiler...

YUSUF ENGİN KİMDİR?

Yusuf Engin, Bahçeşehir Üniversitesi'de gördüğü 4 yıllık Avrupa Birliği İlişkileri eğitimini 2010 yılında tamamlamıştır. 2012 yılında Engin Grup bünyesinde yer alan Engin Satış Destek Hizmetleri bünyesinde Kurul Üyesi olarak görev almaya başlamıştır.

Futurapet isimli firmada hissedar olan Yusuf Engin, holdingin diğer grup şirketlerinde de yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

Engin Grup parfüm şirketinin hissedarlarından biridir. Yusuf Engin, Engin Grup Holding'te Engin Grup şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Yusuf Engin, Rizelidir.