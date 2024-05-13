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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Yusuf Demir için flaş iddia: Galatasaray'a geri dönüyor! - Galatasaray Haberleri

        Yusuf Demir için flaş iddia: Galatasaray'a geri dönüyor!

        Galatasaray'dan sezon başında Basel'e kiralanan Yusuf Demir'in sezon sonunda sarı-kırmızılı ekibe geri döneceği iddia edildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 14:07 Güncelleme: 13.05.2024 - 14:07
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          Galatasaray'dan İsviçre ekibi Basel'e kiralanan Yusuf Demir'in sezon sonunda Türkiye'ye geri dönceği iddia edildi.

        • 2

          İsviçre basınından Basler Zeitung’da yer alan habere göre, Yusuf Demir’in profesyonelce davranmadığı ve ligin bitmesinin ardından sarı kırmızılı ekibe geri gönderileceği aktarıldı.

        • 3

          20 yaşındaki orta saha oyuncusu için “Her zaman profesyonelce davranmıyor” ifadeleri yer aldığı haberde Yusuf Demir'in Basel ile son maçına 3 Şubat'taki Lugano maçında çıktığı detayına yer verildi.

        • 4

          Bu sezon Basel'de toplamda 13 maçta süre bulan Yusuf Demir, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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          Galatasaray, Yusuf Demir'i 2022 yazında Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

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