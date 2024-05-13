Yusuf Demir için flaş iddia: Galatasaray'a geri dönüyor!
Galatasaray'dan sezon başında Basel'e kiralanan Yusuf Demir'in sezon sonunda sarı-kırmızılı ekibe geri döneceği iddia edildi. İşte detaylar...
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Galatasaray'dan İsviçre ekibi Basel'e kiralanan Yusuf Demir'in sezon sonunda Türkiye'ye geri dönceği iddia edildi.
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İsviçre basınından Basler Zeitung’da yer alan habere göre, Yusuf Demir’in profesyonelce davranmadığı ve ligin bitmesinin ardından sarı kırmızılı ekibe geri gönderileceği aktarıldı.
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20 yaşındaki orta saha oyuncusu için “Her zaman profesyonelce davranmıyor” ifadeleri yer aldığı haberde Yusuf Demir'in Basel ile son maçına 3 Şubat'taki Lugano maçında çıktığı detayına yer verildi.
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Bu sezon Basel'de toplamda 13 maçta süre bulan Yusuf Demir, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
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Galatasaray, Yusuf Demir'i 2022 yazında Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.