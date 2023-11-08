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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Yusuf Akçiçek'e şans doğdu! Ludogorets - Fenerbahçe maçı ne zaman? - Futbol Haberleri

        Yusuf Akçiçek'e şans doğdu

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında yarın Bulgaristan'ın Ludogorets takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Stoperlerden Samet Akaydın ve Mert Müldür UEFA kadrosunda yer almazken, Serdar Aziz, Becao ile Djiku'nun sakatlığı bulunuyor. 19 yaş altı takımında stoper olarak forma giyen Yusuf Akçiçek'e, Ludogorets karşısında A takımda forma giyme şansı doğdu. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 11:12 Güncelleme: 08.11.2023 - 11:12
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        • 1

          Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında yarın Bulgaristan'ın Ludogorets takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Ludogorets Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

        • 2

          9 PUANLA LİDER

          Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bu sezon Avrupa arenasında oynadığı 9 müsabakanın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Grubunda 9 puanla lider durumda bulunan Fenerbahçe, yarınki müsabakadan puan ya da puanlar alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek. İlk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, son olarak evinde konuk ettiği Ludogorets'i de 3-1 ile geçmişti.

        • 3

          6 EKSİK VAR

          Fenerbahçe, Ludogorets karşısında 6 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Fred Rodrigues, Joshua King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

        • 4

          GÖZLER YUSUF AKÇİÇEK'TE

          Fenerbahçe'nin 19 yaş altı takımında stoper olarak forma giyen Yusuf Akçiçek'e, Ludogorets karşısında A takımda forma giyme şansı doğdu. Sarı-lacivertlilerde Luan Peres, uzun süreli sakatlığı nedeniyle hem lig hem de Avrupa kadrosunda yer almazken sezona Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz ve Samet Akaydın stoper rotasyonuyla başlandı.

        • 5

          Bahsi geçen stoperlerden Samet Akaydın UEFA kadrosunda yer almazken, Serdar Aziz, Rodrigo Becao ve Alekander Djiku'nun sakatlığı bulunuyor. Bu oyuncuların yokluğunda o bölgeye alternatif olarak düşünülen oyunculardan Mert Müldür de UEFA kadrosuna yazılmamıştı.

        • 6

          Teknik direktör İsmail Kartal'ın eksikler nedeniyle 17 yaşındaki Yusuf ile sol bek Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra orta saha oyuncuları İsmail Yüksek ve Miguel Crespo'yu bu pozisyonda görevlendirme ihtimali bulunuyor.

        • 7

          UEFA KADROSU

          Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:

          Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Fred, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Edin Dzeko.

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