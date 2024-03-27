Yüsra Geyik'ten Ozan Güven açıklaması: Birlikteliğimiz olmadı
Adı Ozan Güven ile aşk dedikodularına karışan Yüsra Geyik, "Ozan Bey ile hiçbir birlikteliğimiz olmadı" diyerek iddialara son noktayı koydu
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yüsra Geyik, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Geyik, daha önce adının aşk dedikodularına karıştığı Ozan Güven ile alakalı iddialara açıklık getirdi.
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"BİRLİKTELİĞİMİZ OLMADI"
Ozan Güven ile aşk yaşamadığını söyleyen Yüsra Geyik, "Öyle bir haber çıkmıştı. Bizim Ozan Bey ile hiçbir birlikteliğimiz olmadı. O yüzden bu kadar rahat konuşabilirim" dedi.
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"ÇOK GÜZEL BİR ARKADAŞLIĞIMIZ OLMUŞTU"
Aşk iddialarının ortaya atılmasına neden olan olayı da anlatan Yüsra Geyik, "Çok güzel bir arkadaşlığımız olmuştu. Hatta kendisi ayakkabıcı olduğu için bana ortopedik sahne ayakkabısı yaptırmaya götürürken haberimiz çıkmıştı. İlk tanıştığımız gündü ve sonra da düzelmedi o haberler. Aşk olmadığını da söylemiştik ama öyle kaldı" ifadelerini kullandı.
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