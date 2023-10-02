Yürümenin kalp sağlığına 8 faydası!

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre her yıl 17.9 milyon insan ateroskletorik kalp hastalıklarından ölüyor. Pandemi sürecinde de ölümlerin en başında kalp hastalıkları yer aldı. Kalp rahatsızlıklarını azaltmak için ne yapılabilir sorusunun yanıtına gelince en başta daha hareketli bir yaşam tarzını benimsemek geliyor.