09 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
AK Parti Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis'e sundukları yasa teklifinde yurtdışı çıkış harcının 15 liradan 50 liraya çıkarılmasının öngörüldüğünü açıkladı. Yurtdışına çıkanların doğal olarak pek sevmediği bu harç ilk olarak hayatımıza 2001 yılında girdi. 2001-2002 yıllarında yurtdışına çıkanlardan 50 dolar harç alındı. Bu rakam 2002-2007 yılları arasında 70 lira olurken, 2007'den bugüne kadar 15 lira olarak uygulandı. Söz konusu harç yurtdışına çıkan, Türkiye dışında bir yerde oturma izni bulunmayan 7 yaş ve üzerindeki tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından alınıyor.
Yurtdışına çıkış harcının 15 lira olarak alınmaya başlandığı 2007 yılında bu harçtan devletin elde ettiği gelir 58.9 milyon lira olmuştu. Geçtiğimiz yıl ise söz konusu rakam 105.4 milyon liraya ulaştı. Son 11 yılda elde edilen gelir ise 969 milyon lirayı buldu.
|Harçlardan 11 yılda 969 milyon TL geldi
|Yıl
|Yurtdışı çıkış harcı geliri (milyon TL)
|2007
|58.9
|2008
|50.1
|2009
|50.1
|2010
|73.9
|2011
|88.6
|2012
|67.1
|2013
|86.4
|2014
|91.8
|2015
|99.1
|2016
|93.8
|2017
|103.8
|2018
|105.4
|Toplam
|969
Meclis'e sunulan bütçe tasarısına göre bu yıl yurtdışı çıkış harçlarından 142 milyon 717 bin lira, gelecek yıl ise 183 milyon 259 bin lira gelir elde edilmesi bekleniyordu. Geçtiğimiz yıl yurtdışına çıkan vatandaş sayısı TÜİK verilerine göre 8.3 milyon oldu. Ancak elde edilen gelir 7 milyon civarında kişiden yurtdışı çıkış harcı alındığını ortaya koyuyor. Eğer geçen yıl bu vatandaşlardan 15 yerine 50 lira alınsaydı elde edilen gelir 350.3 milyon lira olacaktı. Dolayısıyla 2019 ve 2020 için bütçe tahminleri yapılırken muhtemelen yurtdışı çıkış harcındaki artış öngörülmemişti.
BU SENEYE ETKİSİ SINIRLI OLACAK
Söz konusu zam en iyi ihtimal ağustos itibarıyla geçerli olacak. Yurtdışına çıkışların önemli bir bölümünün yazın gerçekleştiğini düşünürsek söz konusu artışın bütçeye çok anlamlı bir artısı olmayacak. Gelecek yılın 183 milyon 259 bin liralık gelir beklentisi 15 lira üzerinden hesaplandığında 12.2 milyon vatandaştan yurtdışı çıkış harcının alınacağının tahmin edildiğini gösteriyor. Buna göre 50 liralık yeni harçla 2020 yılında bu kalemden 610 milyon 863 bin lira gelir elde edilebilir. Yani son artışın gelecek yıl bütçeye katkısı 427 milyon 604 bin lirayı bulabilir.
Bu katkının ne kadar önemli veya önemsiz olduğunu anlamak için oransal olarak bütçeye kazandırdığına bakmak gerekiyor. Son sunulan bütçe tasarısında gelecek yıl net bütçe gelirlerinin 999 milyar 793 milyon 61 bin lirayı bulacağı bildirildi. Yani yurtdışı çıkış harçlarından elde edilecek ek 427 milyon 604 bin liralık bütçe gelirlerini yüzde 0.04 artıracak.
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