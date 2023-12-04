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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 42,25, aylık yüzde 2,81 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 42,25, aylık yüzde 2,81 arttı

        Türkiye İstatistik Kurumu kasım ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2023 yılı kasım ayında yıllık yüzde 42,25, aylık yüzde 2,81 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 10:19 Güncelleme: 04.12.2023 - 10:19
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        Yurt içi ÜFE kasımda arttı
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        Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre endeks, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,25 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,15 artış gösterdi.

        Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 65,49 artış, imalatta yüzde 54,11 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 30,00 azalış ve su temininde yüzde 70,23 artış olarak gerçekleşti.

        Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 46,45 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 61,16 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 68,11 artış, enerjide yüzde 5,91 azalış ve sermaye malında yüzde 65,21 artış olarak gerçekleşti.

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        Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,68, imalatta yüzde 2,26, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 10,99 ve su temininde yüzde 1,91 artış olarak gerçekleşti.

        Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2,50, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,49, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,07, enerjide yüzde 3,46 ve sermaye malında yüzde 2,85 artış olarak gerçekleşti.

        Yıllık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 30,00 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu. Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 93,70, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 84,05, içecekler yüzde 74,00 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu

        Aylık en yüksek azalış; yüzde 3,52 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 0,75 ile ham petrol ve doğal gaz alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 10,99, metal cevherleri yüzde 6,15, tütün ürünleri yüzde 6,04 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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