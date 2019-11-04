Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE),2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,17, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,70 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 artış gösterdi

Yurt içi üretici fiyat endeksi değişim oranları, Ekim 2019



Yurt içi üretici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı, Ekim 2019

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %1,32, imalat sanayi sektöründe %0,03, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe %1,35, su temini sektöründe %0,96 artış olarak gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi ve değişim oranları, Ekim 2019



AYLIK EN FAZLA ARTIŞ HAM PETROL VE DOĞALGAZDA GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki aya göre en fazla artış; %9,59 ile ham petrol ve doğal gaz, %2,62 ile diğer ulaşım araçları, %2,47 ile tütün ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık ana metaller %2,21, kağıt ve kağıt ürünleri %1,26, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) %0,34 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.



ANA SANAYİ GRUPLARINDA AYLIK EN FAZLA ARTIŞ ENERJİDE GERÇEKLEŞTİ

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Ekim ayında aylık en fazla artış enerjide ve yıllık en fazla artış dayanıksız tüketim malında gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarına göre yurt içi üretici fiyat endeksi ve değişim oranları, Ekim 2019

