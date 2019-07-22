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Yurt dışından getirilen telefon harçları ne kadar oldu? Telefon harçları zammı ne kadar?

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonu maktu harç tutarı artırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararın ardından milyonlarca vatandaş yurt dışından getirilen telefon harçlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki telefon harçları kaç liraya yükseldi? Ayrıntılar haberimizde...

22.07.2019 - 07:41 | Güncelleme: Merak Edilenler
Telefon harçları zammı ne kadar

Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı tutarının yeniden belirlenmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte yurt dışından getirilen telefon harçlarda artış yapıldı.

Haberin ardından pek çok vatandaş, telefon harçlarındaki yeni bedeli araştırmaya başladı. İşte detaylar...

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN TELEFON HARÇLARI YENİ ÜCRET

Buna göre; Harçlar Kanunu'na bağlı (8) sayılı tarifenin 'VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' başlıklı bölümün (1) numaralı fıkrasında yer alan maktu harç tutarı bin 500 lira olarak yeniden belirlendi.

Söz konusu tutar, 8 Kasım 2018 tarihinde yayımlanan kararla 170,7 liradan 500 liraya çıkarılmıştı. IMEI kayıt harcı 1 Ocak 2019 tarihinde de yeniden değerleme oranında artırılarak 618.60 liraya yükselmişti. 

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