Haberler Merak Edilenler Yurt dışından getirilen telefon harçları ne kadar oldu? Telefon harçları zammı ne kadar? Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonu maktu harç tutarı artırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararın ardından milyonlarca vatandaş yurt dışından getirilen telefon harçlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki telefon harçları kaç liraya yükseldi? Ayrıntılar haberimizde... Merak Edilenler













Yurt dışından getirilen telefon harçları ne kadar oldu? Telefon harçları zammı ne kadar?

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