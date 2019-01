Ezgi Böttger...

Güzel sanatlar sanatçısı.

Heykelden, fotoğrafçılığa, resimden seramik çalışmalarına kadar güzel sanatların birçok alanında ürettiği eserlerle Türkiye'nin yurt dışındaki gururu oldu.

2007'den bu yana Almanya'da yaşayan Ezgi Böttger'in eserlerinin ana temasını toplumsal sorunlar oluşturuyor. Böttger'in mülteci sorunları, hayvan hakları gibi toplumsal sorunlara dikkat çekmek için ürettiği eserler arasında yer alan 'Das Wrack' (Enkaz),'Me on Earth, and Earth on me' (Ben toprağın üstünde, toprak benim) ve 'Thus Spoke the Animal' (Böyle buyurdu hayvan) adlı çalışmaları Avrupa'da sergilendi.