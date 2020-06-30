Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat’ta ilk mağazasını Berkarar AVM’de açtığını duyurdu. Şirketi, yeni konseptiyle 120 metrekarelik alanda hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Türkmenistan Aşkabat mağazasının yurt dışındaki 21'inci mağaza olduğunu belirten Altınyıldız Classics Yurtdışı Operasyonlar ve Satış Direktörü Osman Çavuşoğlu, "Türkmenistan’daki ilk mağazamızı başkent Aşkabat’taki ülkenin en önemli avm’lerinden biri olan Berkarar AVM’de açtık. Önümüzdeki iki yıl içerisinde Türkmenistan’da üç mağaza daha açmayı planlıyoruz. Ayrıca yıl sonuna kadar yurt dışında 30-35 civarında mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye’den bir dünya markası yaratmak vizyonumuz doğrultusunda öncelikle Kuzey Afrika ve Avrupa’ya odaklandık, özellikle zincir mağazalar üzerinden Avrupa’da hızlı ve güçlü bir büyüme planlıyoruz” dedi.