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Yurt dışında kaç kişi oy kullandı? Cumhurbaşkanlığı seçimleri yurt dışı oy sayısı ne kadar oldu? Hangi ülkede kaç seçmen var?

Yurt dışında kaç kişi oy kullandı, yurt dışı oy sayısı ne kadar oldu?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan Cumhurbaşkanlığı seçim takvimine göre ikinci tur seçimleri Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak. Yurt dışında oy kullanma işlemleri 20 Mayıs'ta başlarken 73 ülkedeki 151 temsilcilikte 167 noktada sandık kuruldu. YSK yurt dışı oy sayısına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri yurt dışı oy sayısında son durum...

Giriş: 22.05.2023 - 00:03 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Yurt dışı oy sayısı, Yüksek Seçim Kurulu YSK'nın son dakika açıklamasının ardından gündeme geldi. 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri adayların yüzde 50+1 salt çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle seçimler 2. tura kalmıştı. Türkiye'de 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yurt dışında oy verme işlemleri 20 Mayıs itibarıyla başladı. Yüksek Seçim Kurulu 73 ülkedeki 151 temsilcilikte 167 noktada sandık kurulduğunu açıklarken gözler "Hangi ülkede kaç seçmen var? Yurt dışında kaç kişi oy kullandı, yurt dışı oy sayısı ne kadar oldu?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi oy sayısına ilişkin detaylar...

  • YURT DIŞINDA KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

    YSK tarafından açıklanan verilere göre; Cumhurbaşkanlığıı ikinci tur seçimi için yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında 21 Mayıs Pazar günü saat 19.35 itibarıyla toplam 1 milyon 38 seçmen oy kullandı. 

  • YURT DIŞINDA KAÇ SEÇMEN VAR?

    Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre seçime katılımın tam olması halinde yurt dışında 3 milyon 286 bin 786 kişi oy kullanabilecek.

  • TEMSİLCİLİKLERDE 24 MAYIS'A, GÜMRÜKLERDE 28 MAYIS'A KADAR

    Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'a ve gümrüklerde 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar sürecek.

  • Azerbaycan

    Seçmenler, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ile Nahçıvan ve Gence başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda TSİ 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

    Seçim içim Bakü'de 9, Gence'de 3, Nahçıvan'da 3 sandık kuruldu.

    Oy verme işleminin 22 Mayıs'a kadar süreceği Azerbaycan'da, Bakü Büyükelçiliğinde 7 bin 417, Gence Başkonsolosluğunda 2 bin 277, Nahçıvan Başkonsolosluğunda 1349 olmak üzere toplam 11 bin 43 kayıtlı seçmen bulunuyor.

    Azerbaycan'daki Türk seçmenler seçimin ilk turuna yüzde 60,26 katılım sağlamıştı.

    Almanya

    Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu'nda sabahın erken saatlerinde sandıkların açılmasını bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

    Köln'de seçmenler kurulan 24 sandıkta oylarını kullanmaya başladı.

    Yaklaşık 1,5 milyon seçmenle yurt dışında en çok seçmenin bulunduğu ülke olan Almanya'daki Türkler, 24 Mayıs'a kadar 08.00 ile 22.00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek.

    Aachen ve Regensburg kentlerinde ise 09.00-18.00 saatleri arasında 21 Mayıs'a kadar oy kullanılabilecek.

    Litvanya

    Litvanya'da yaşayan Türk vatandaşları, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yerel saatle 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 22.00'ye kadar sürecek.

    Litvanya'da oy verme işlemi 21 Mayıs'ta yerel saatle 22.00'da sona erecek.

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Litvanya'da yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 795 seçmen bulunuyor.

    Litvanya'daki Türkler seçimin ilk turuna yüzde 73,21 katılım sağlamıştı.

  • Kırgızistan

    Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 bin 119 seçmen için Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği'nde kurulan bir sandıkta oy verme işlemleri 21 Mayıs akşamına kadar sürecek.

    Havanın güneşli olması nedeniyle oylamanın yapıldığı Büyükelçilik binası önünde seçmenler için gölgelik ve çok sayıda sandalye konuldu.

    Kırgızistan'da yurt dışı kütüğüne kayıtlı Türk seçmenler seçimin ilk turunda yüzde 51,48 oranında katılım sağlamıştı.

    Kazakistan

    Kazakistan’da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’nin Astana Büyükelçiliği ile Almatı ve Aktau Başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda TSİ 05.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

    Kazakistan’da başkent Astana’da 1578, Almatı’da 4008 ve Aktau’da 520 olmak üzere toplam 6 bin 106 kayıtlı Türk seçmen için, ülke genelindeki temsilciliklerde 3 sandık kuruldu.

    Sandıklarda oy kullanma işlemi 22 Mayıs yerel saatle 22.00’de sona erecek.

    Kazakistan’daki Türkler seçimin ilk turunda yüzde 40 dolayında katılım sağlamıştı.

    Türkmenistan

    Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler Türkiye’nin Aşkabat Büyükelçiliği'nde kurulan sandıkta yerel saatle 08.00’de oy kullanmaya başladı.

    Oy verme işleminin 22 Mayıs saat 20.00’ye kadar devam edeceği Türkmenistan’da Büyükelçi Togan Oral da oyunu kullandı.

    Oral, oy vermenin anayasal bir hak olduğunu ifade ederek "Bu hak olmakla birlikte aynı zamanda ülkemizin geleceği ile ilgili söz sahibi olmanız için bize verilmiş olan bir fırsat." dedi.

    Türkmenistan’daki Türk seçmenler seçimim ilk turunda yüzde 54,65 katılım sağlamıştı.

    Lübnan

    Seçmenler, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda yerel saatle 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

    AA muhabirine konuşan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, "Yüksek Seçim Kurulunun belirlemiş olduğu takvim ve kurallar çerçevesinde 20-22 Mayıs tarihleri boyunca sabah 08.00 akşam 22.00 olmak üzere hafta sonu 6'şar sandık ve pazartesi de tek sandık oylama yapılabilecek." ifadelerini kullandı.

    Sandıklarda oy kullanma işlemi 22 Mayıs'ta yerel saatle 22.00’de sona erecek.

    Lübnan'daki Türkler seçime ilk turda yüzde 35 dolayında katılım sağlamıştı.

    İspanya

    Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği ile Barselona Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda oy kullanma işlemine yerel saatle 08.00'de (TSİ 09.00) başlandı.

    Kimliklerini ibraz ederek oy kullanabilen vatandaşlar, 22 Mayıs'a kadar 08.00 ile 22.00 saatleri arasında oy kullanabilecek.

    İspanya'da oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından 23 Mayıs sabahı Madrid ve Barselona'daki oylar, diplomatik kuryelerin eşliğinde Türk Hava Yolları tarifeli uçağıyla Türkiye'ye ulaştırılacak.

     

    Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili için yapılan ilk seçimde İspanya'da kayıtlı 5 bin 838 seçmenden 3 bin 510'u oy kullanmıştı.

  • Özbekistan

    Türk seçmenler, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği ile Semerkant Başkonsolosluğu'nda kurulan sandıklarda TSİ 06.00'da oy kullanmaya başladı.

    Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ve büyükelçilik mensupları da oylarını kullandı.

    Büyükelçi Bekar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme sürecinin başladığı Özbekistan’da, Türk vatandaşlarının 2 gün boyunca Taşkent Büyükelçiliği ve Semerkant Başkonsolosluğu'nda kurulan sandıklarda oylarını kullanabileceklerini kaydetti.

    Bekar, daha önceki turda gerçekten demokrasinin geleceği için umut veren çok büyük oranda katılımın gerçekleştiğini anımsatarak, bunun bir başarı olduğunu, seçimlerin ne kadar demokratik ve açık şekilde gerçekleştiğini gösteren en önemli kanıt olduğunu vurguladı.

    Oy verme işleminin yarın TSİ 20.00'da sona ereceği Özbekistan’da toplam 3 bin 239 kayıtlı seçmen bulunuyor.

    Seçim için Taşkent’te 2, Semerkant’ta 1 olmak üzere toplam 3 adet sandık kuruldu.

    Özbekistan’daki Türk seçmenler seçimin ilk turunda yüzde 50 civarında katılım sağlamıştı.

    Fransa

    Fransa'daki Türk vatandaşları, Paris, Marsilya, Strazburg, Lyon, Nantes, Bordo kentlerinde yerel saat ile 08.00'den itibaren Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullanmaya başladı.

    Bu kentlerdeki oy verme işlemleri 24 Mayıs'a kadar 08.00-22.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

    Fransa'da yaşayan Türk seçmenler ayrıca Mulhouse, Clermont-Ferrand ve Orleans kentlerinde 20-21 Mayıs'ta 09.00-21.00 saatlerinde oy kullanabilecek.

    14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde Fransa'da kayıtlı 397 bin 86 seçmenden 197 bin 634'ü oy kullanmış, katılım oranı 49,77 olmuştu.

    İsveç

    İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Stockholm Fuarı (Alvsjö) alanında sandıklar kuruldu. İsveç'te kayıtlı 42 bin 773 seçmen, 24 Mayıs'a kadar oylarını burada kullanabilecek.

    Seçmenler sabah saatlerinde oy kullanılacak alanın önünde kuyruklar oluşturdu. Yerel saatle 08.00'da başlayan oy kullanma işlemi saat 22.00'ye kadar sürecek.

    Sandıkların kurulduğu alan çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

    Stockholm'de ilk oyu 2 numaralı sandıkta kullanan Kamil Akan, AA muhabirine, vatandaşlık görevini yerine getirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

    Akan "İki hafta içinde ikinci kez sandığa gelip oy kullandık, kullandığım oy Türkiye için vatanımız için hayırlı olur inşallah." dedi.

    İsviçre

    Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği ile Zürih ve Cenevre başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda oy kullanma işlemine yerel saat ile 08.00'de başlandı.

    İsviçre'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 20-24 Mayıs tarihleri arasında 08.00 ile 22.00 saatleri arasında oy verebilecek.

    Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunun bulunduğu binada oy kullanmak için kurulan alan ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

    Seçmenlerin sabah saatlerinde oy kullanılacak alanın önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

     

    14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, İsviçre'de kayıtlı 105 bin 802 seçmenden 60 bin 95'i oy kullanmıştı.

    Hollanda

    Hollanda’daki Türk vatandaşları, başkent Amsterdam ile Lahey ve Deventer kentlerinde yerel saat ile 08.00'den itibaren Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullanmaya başladı.

    Bu kentlerdeki oy verme işlemleri 24 Mayıs'a kadar 08.00-22.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

    Hollanda’da yaşayan Türk seçmenler ayrıca Eindhoven kentinde 20-21 Mayıs'ta 09.00-21.00 saatlerinde oy kullanabilecek.

    Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık, AA muhabirine, seçmenlerin daha geniş bir şekilde oy kullanabilmelerini sağlamak için sandık sayılarının artırıldığını, saat sürelerinin ise uzatıldığını söyledi.

    Kısacık, “Vatandaşlarımızı demokratik haklarını kullanmaları için ikinci turda da sandıklara bekliyoruz. Çok ciddi hazırlıklar yaptık. Güvenli ve huzur içinde oy kullanmaları için bütün hazırlıklarımız tamamlandı.” dedi.

     

    Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçiminin ilk turunda Hollanda’da kayıtlı 286 bin 753 seçmenden 146 bin 179’u oy kullanmıştı.

    Pakistan

    Pakistan'daki Türk seçmenler, başkent İslamabad ile Lahor ve Karaçi kentlerinde, yerel saat ile 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı.

    Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği ile Lahor ve Karaçi Başkonsolosluklarının önünde sabah saatlerinde oy vermeye gelen çok sayıda vatandaş sıraya girdi.

    Ülkenin üç şehrindeki Türk seçmenler, 20-21 Mayıs tarihlerinde yerel saatle 09.00-19.00 arasında oy verebilecek.

    Pakistan'da 1232 Türk seçmen bulunuyor.

    Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemlerinin sükunetle ve demokrasi şöleninin bir parçası olarak devam ettiğini söyledi.

     

    Paçacı, yarın oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oy pusulalarının Türkiye'ye gönderileceğini belirtti.

    Mısır

    Türk seçmenler, Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği ile İskenderiye Başkonsolosluğu'nda kurulan sandıklarda saat 08.00 itibarıyla oy vermeye başladı. Seçmenler saat 22.00'a kadar oy kullanabilecek.

    Oy verme işlemleri 22 Mayıs akşamına kadar devam edecek.

    AA muhabirine konuşan Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, "Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu için de Kahire'de gerekli tedbirleri aldık. Yine aynı şekilde vatandaşlarımızdan geçmiş dönemlere göre daha yoğun bir katılım bekliyoruz, öyle ümit ediyoruz." dedi.

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçmenlere kolaylık sağlanması adına oy verme saatlerinin de artırıldığını ifade eden Şen, "Gördüğünüz gibi vatandaşlarımızın erişimi, kolaylığı, rahatlığı için huzur içerisinde demokratik haklarını kullanmaları için gereken tüm tedbirleri aldık, bekliyoruz vatandaşlarımızın oy kullanmasını." ifadelerini kullandı.

    Katılım oranının yüksekliği demokrasinin gelişmişliğiyle ilişkilendiriliyor"

    Tüm dünyada Türkiye demokrasisini ön plana çıkartan hususun yüzde 87 oranındaki yüksek katılım olduğunu belirten Büyükelçi Şen, bütün dünyada, özellikle de bölgede bunun büyük bir takdirle ve saygıyla takip edildiğini söyledi.

    Türkiye'deki demokratik katılımın yüksekliğinden mutluluk duyduğunu dile getiren Büyükelçi Şen, şunları kaydetti:

    "Katılım oranının yüksekliği aslında seçimlerin güvenirliliği ve demokrasinin gelişmişliğiyle ilişkilendiriliyor. Her vatandaşımız gelsin, oyunu kullansın."

    Başkent Kahire'de oyunu kullanan Türk seçmen Hüseyin Eski de seçimlere katılım oranına dikkati çekti.

    Eski, "Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Dünyadaki en güzel, en çok katılımlı ve en özgür Türkiye seçimlerinden birisi maşallah." dedi.

    Cezayir

    Türk seçmenler, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliğinde yerel saatle 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

    Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cezayir'de yaşayan tüm vatandaşlarımız bugün ve yarın oylarını kullanabilecekler. Oy kullanma işlemi gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımız sandık başkanları ve müşahitler gözetiminde oylarını kullanıyor." dedi.

    Göktaş, seçim süreciyle ilgili de her şeyin yolunda gittiğini vurguladı.

    Ülkede oy verme işlemi 20-21 Mayıs tarihlerinde yerel saatle 08.00 ile 22.00 arasında yapılacak.

    Cezayir'de, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 2 bin 280 Türk seçmen bulunuyor.

    İngiltere

    Başkent Londra'da Türk vatandaşları yerel saat ile 08.00'den itibaren Novotel London West otelinde kurulan 35 sandıkta oy kullanmaya başladı.

    Oy vermek için sandığa gelenler, otelin önünde uzun kuyruk oluşturdu.

    Seçmenler, Londra, Manchester ve Edinburgh'ta kurulan sandıklarda 24 Mayıs'a kadar 08.00-22.00 saatlerinde oy kullanabilecek. Leicester'da ise oy verme işlemi 21 Mayıs'ta sona erecek.

     

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, İngiltere'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 127 bin seçmen bulunuyor.

  • Finlandiya

    Seçmenler, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yerel saatle 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı, oy verme işlemi 22.00'ye kadar sürecek.

    Finlandiya'da oy verme işlemi 23 Mayıs'ta yerel saatle 22.00'de sona erecek.

    14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde Finlandiya'da kayıtlı 6 bin 791 seçmenden 3 bin 365'i oy kullanmıştı.

    Belçika

    Brüksel'deki Expo alanında kurulan sandıklarda oy kullanma işlemine ilk gün yoğun ilgi vardı.

    Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk gün gözlemlenen yüksek orandaki katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

    Oy kullanmanın yurt dışındaki seçmen için yerleşik bir kültür haline geldiğini belirten Deniz, ilk turda önceki seçimlere kıyasla oy veren vatandaşların sayısının arttığını söyledi.

    Deniz, yurt dışında ikamet eden tüm vatandaşları demokratik haklarını kullanmaya davet etti.

    Belçika'da başkent Brüksel’in yanı sıra Anvers ve Hasselt şehirlerinde de oy verilebiliyor.

    Seçmenler oylarını 20-24 Mayıs tarihlerinde yerel saatle 08.00-22.00 arasında kullanabilecek.

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre Belçika'da 153 bin 443 kayıtlı seçmen bulunuyor.

    Romanya

    Romanya’nın Bükreş ve Köstence kentlerinde 20-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek oy verme işleminin yanı sıra temsilcilikler dışında oy kullanmak isteyenler gümrüklerde 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy verebilecek.

    Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan AA muhabirine, Romanya’daki seçmenlerin 20-21 Mayıs tarihlerinde 08.00-22.00 saatleri arasında oylarını kullanabileceğini belirtti.

    Büyükelçi Altan, Romanya'da, Türkiye'deki 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne yüzde 44-45 civarında katılım olduğunu anlatarak, bu sefer tüm seçmenleri oy kullanmaya davet ettiklerini söyledi.

     

    Romanya’da yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 10 bin 173 seçmen bulunuyor.

    Arnavutluk

    Arnavutluk’un başkenti Tiran’da seçmenler, yerel saatle 08:00'dan itibaren oy kullanmaya başladı.

    Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu kapsamında Arnavutluk’ta Tiran Büyükelçiliğimizde oy kullanma işlemleri başladı. 20, 21 ve 22 Mayıs günlerinde, 08.00 ile 22.00 saatleri arasında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlarımız oylarını kullanabilir. Vatandaşlarımızı oylarını kullanmak üzere büyükelçiliğimize bekliyoruz.” dedi.

    Kuzey Makedonya

    Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği'nde de oy verme işlemi yerel saatle 08.00'da başladı.​​​​​​​

    Kuzey Makedonya’daki Türk seçmenler, 21 Mayıs’a kadar oy kullanabilecek.

     

    14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Arnavutluk’ta bin 632, Kuzey Makedonya’da ise bin 765 seçmen oy kullanmıştı.

    "Londra'da sandık sayımızı 35'e çıkardık"

    Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, oy verme merkezinde yaptığı açıklamada, İngiltere'de kayıtlı Türk seçmenin 5 gün boyunca oy kullanabileceğini belirterek, "Bir önceki seçimden farklı olarak Londra'da sandık sayımız 35. Dolayısıyla önemli bir artış sağlamış durumdayız." dedi.

    Ertaş, seçmenlerin ilk turda olduğu gibi yine Londra'nın yanı sıra Manchester, Edinburgh ve Leicester'da oy kullanabileceklerini ifade ederek "Bir önceki turdan farklı olarak oy verme saatlerini de 2 saat artırdık. Vatandaşlarımız 08.00’den 22.00’ye kadar oylarını kullanabilecek." diye konuştu.

    Sadece Leicester'da oy verme işleminin 2 gün süreceğini, diğer merkezlerde ise vatandaşların 5 gün boyunca oy kullanabileceğini belirten Ertaş, seçmenlerin huzur içinde oylarını kullanabilmeleri için tüm tedbirleri aldıklarını kaydetti.

    Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan da İngiltere'de kayıtlı Türk seçmenin sandıklara yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

     

    Atahan, vatandaşların açılan 35 sandıkta oylarını hızlıca ve kolaylıkla kullanabileceğini ifade etti.

  • Polonya

    Seçmenler, Polonya'nın başkenti Varşova'da yerel saatle 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı, oy verme işlemi 22.00'ye kadar sürecek.

    Seçmenlerin oy vermek için erken saatlerde uzun kuyruklar oluşturduğu gözlendi.

    Polonya'da oy verme işlemi 21 Mayıs'ta yerel saatle 22.00'da sona erecek.

    14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde Polonya'da kayıtlı 10 bin 457 seçmenden 5 bin 89'u oy kullanmış, katılım oranı yüzde 48,67 olmuştu.

    Bosna Hersek

    Bosna Hersek'te Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği ile Mostar ve Banja Luka Başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda yerel saat ile saat 08.00'da oy kullanma işlemi başladı.

    Bosna Hersek genelinde 2 bin 946 seçmen bulunurken, seçimin ilk turunda yüzde 50 katılım sağlanmıştı.

    Bosna Hersek'te oy verme işlemi yarın akşam yerel saat ile 22.00'da sona erecek. 

    Karadağ

    Bölge ülkelerinden Karadağ'da da 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu yerel saat ile 08.00'de oy verme işlemleri başladı.

     

    Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçiliği'nde kurulan sandıklarda vatandaşlar, yarın akşam yerel saat ile 22.00'a kadar oylarını kullanabilecek.

    Avusturya

    Avusturya'da, Cumhurbaşkanı Seçim'inin ikinci turu için Türkiye’nin Viyana, Salzburg ve Bregenz Başkonsolosluklarının yanı sıra, Linz, Graz ve Nnnsbruck kentlerinde de vatandaşlar oy kullanmaya başladı.

    Viyana, Salzburg ve Bregenz Başkonsolosluklarında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar 24 Mayıs’a kadar yerel saatle 08.00’den 22.00’ye kadar sandığa gidebilecek.

    Bu seçimlerde ilk defa sandık kurulan Linz, Graz ve Innsbruck şehirlerinde ise bugün ve yarın yerel saatle 09.00’dan 21.00’e kadar oy kullanılabilecek.

    "Demokrasi adına muhteşem bir örnek veriyoruz"

    Oyunu kullanan Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, basına yaptığı açıklamada, seçmenlerin hem söz konusu 3 Başkonsolosluk hem de 3 şehirde sandığa ilk günden yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

    Ceyhun, bu yoğun katılımın demokrasi adına çok memnun edici olduğunu kaydederek, "Demokrasi adına millet olarak çok muhteşem bir örnek veriyoruz. İnsanlarımız vatandaş olmanın bilinciyle, oylarının değerinin de gerçekten sonuna kadar farkında olarak bir vatandaş olarak geliyor ve sandıkta oylarını kullanıyorlar." dedi.

    Hem kamu görevlileri hem de siyasi parti temsilcilerinin bir uyum içerisinde süreci sürdürdüğünü kaydeden Ceyhun, seçmenlerin 14 Mayıs’taki seçimlerde çok güzel bir vatandaşlık örneği sergilediklerini ve bu süreçte hiçbir sorunun yaşanmadığını hatırlattı.

    Ceyhun, hafta sonu olmasından ötürü uzun sıraların olabileceğini, vatandaşlardan biraz daha sabır ve anlayış beklediğini kaydederek, "Önümüzdeki 5 gün belki herkes bir süre beklemek zorunda kalabilir. Ama bu da şunu gösteriyor ki, eğer bekliyorsak ilgi büyük ve herkes oy vermek istiyor. Bu durumda dayanışma içinde olup herkesin oy vermesi için biz de birazcık sabır edeceğiz." şeklinde konuştu.

    Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde 111 binin üzerinde seçmenin bulunduğu Avusturya’da 62 bin 349 seçmen sandık başına gitmişti.

    Macaristan

    Yurt dışı seçmen kütüğünde yer alan seçmenler Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğinde de oy verme işlemine başladı.

    Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, AA muhabirine, "Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlarımız, Budapeşte Büyükelçiliğimizde 20 Mayıs bugün ve 21 Mayıs Pazar sabah 08.00-22.00 saatleri arasında oy kullanabilirler." dedi.

    Karanis Ekşioğlu, Macaristan ve çevresinde yaşayan seçmenlerin bu iki günde oy kullanmak üzere Büyükelçiliğe gelebileceklerini belirterek "Yurt dışındaki vatandaşlarımızın ülkemizdeki siyasi hayata katılımını önemsiyoruz." ifadesini kullandı. 

    Bulgaristan

    Bulgaristan'daki yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 7 bin 900 seçmen, bu ülkenin Türkiye ile komşu olmasından dolayı sınır kapılarında da oy kullanabilecek.

    Ülkede seçmenler, 22 Mayıs'a kadar oy verebilecek.

    Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü ve eşi, sabah saatlerinde oyunu kullandı.

    Küngerü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk turda Filibe'de 650 civarında kişinin sandık başına gittiğini, ikinci turda vatandaşların ilgisinin çok olmasını beklediğini söyledi.

     

    Seçimlerin sorunsuz geçmesi için gerekli tüm güvenlik önlemlerini aldıklarını belirten Küngerü, sandıkların kapanmasından sonra pusulaların mühürlü çuvallarla önce başkent Sofya'da Türkiye Büyükelçiliğine, oradan Türkiye'ye ulaştırılacağını aktardı.

    İran

    Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) resmi kararı doğrultusunda yurt dışı seçmen kaydı bulunan Türk vatandaşları, Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği ile Tebriz ve Meşhed başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda oylarını kullanmaya başladı.

    Bugün saat 08.00 itibarıyla oy vermeye başlayan seçmenler saat 22.00'a kadar oylarını kullanabilecek. İran'da oy verme işlemleri 21 Mayıs akşamına kadar devam edecek.

    Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimin sağlıklı yürütülmesi için gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

    Kırlangıç, "Daha önceki birinci tur oy verme işlemleri Tahran'da ve Meşhed, Tebriz başkonsolosluklarımızda sorunsuz bir şekilde hallolmuştu. Vatandaşlarımız gelip oylarını kulandılar." diye konuştu.

    Şimdi de Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy kullanılmaya başlandığını ifade eden Kırlangıç, "İki gün boyunca sabah 08.00'den akşam 22.00'ye kadar oy verme işlemi devam edecek. Yurt dışında ve Tahran'da yaşayan vatandaşlarımızı, oylarını kullanmaya davet ediyoruz. Sonuçların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

    Başkent Tahran'da dönercilik yapan Necdet Üregil, "Türk vatandaşı olarak bugün Türkiye Büyükelçiliğine gelip oyumuzu kullandık. Bir oy bir ülkeyi kurtarır inancına sahibim. Tabii bizim kaybettiğimiz bir şey yok. Sadece ülkemizdeki en sağlıklı şeyin olabilmesi için buraya geldik, oyumuzu kullandık. Ülkemiz için en hayırlısı olur." ifadelerini kullandı.

    Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için İran'daki Türk vatandaşları, 5-7 Mayıs tarihlerinde oylarını kullanmıştı.

    YSK verilerine göre, İran'da 1592 kayıtlı Türk seçmen bulunuyor. İlk tur seçimlerde İran genelindeki sandıklarda 444 seçmen oy kullanmıştı.

    Nijerya

    Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'nde kurulan sandıkta yerel saatle 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı, oy verme işlemi saat 22.00'ye kadar sürecek.

    Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için Abuja Büyükelçiliği'nde oy verme işlemlerinin başladığını, Nijerya'daki Türk vatandaşlarının bugün ve yarın oylarını kullanabileceğini belirtti.

    Bayraktar, Nijerya'daki Türkleri vatandaşlık görevlerini yerine getirmeleri için oy kullanmaya davet etti.

    Nijerya'da oy verme işlemi 21 Mayıs'ta yerel saatle 22.00'da sona erecek.

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Nijerya 584 kayıtlı seçmen bulunuyor.

     

    Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar, YSK'nin belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında diplomatik kuryelerle Türkiye'ye nakledilecek.

  • Ürdün

    Ürdün'deki Türk seçmenler, Türkiye'nin Amman Büyükelçiliğinde yerel saatle 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı.

    Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Erdem Ozan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk milleti dünyaya gerçek demokrasinin gerçek anlamını göstermiştir ve göstermeye devam etmektedir." dedi.

    Ozan, seçim süreciyle ilgili de her şeyin yolunda gittiğini ifade etti.

    Ülkede oy verme işlemi 20-21 Mayıs tarihlerinde yerel saatle 08.00 - 22.00 saatleri arasında yapılacak.

    Ürdün'de, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 3 bin Türk seçmen bulunuyor.

    İrlanda

    İrlanda’daki Türk vatandaşları, Türkiye’nin Dublin Büyükelçiliği binasında kurulan 8 oy kabinine sahip 2 sandıkta yerel saat ile 08.00'den itibaren Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy kullanmaya başladı.

    Seçmenler, 21-22 Mayıs günleri de 08.00-22.00 saatleri arasında büyükelçilikte kurulan sandıklarda oylarını kullanabilecek.

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, İrlanda'da yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 6 bin 771 seçmen bulunuyor.

    İsrail

    Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinde kurulan 3 sandıkta seçmenler yerel saatle saat 08.00'de oy kullanma işlemine başladı.

    İsrail'de oy verme işlemi 22 Mayıs Pazartesi yerel saatle 22.00'de sona erecek.

    İsrail genelinde 5 bin 88 Türk seçmen bulunurken, seçimin ilk turunda yüzde 19,8 katılım sağlanmıştı.

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

    KKTC'de bulunan yaklaşık 142 bin seçmen, başkent Lefkoşa ile Gazimağusa'da sabah saat 08:00 ve Güzelyurt'ta saat 09:00'dan itibaren oylarını kullanmaya başladı.

    Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Lefkoşa ve Gazimağusa kentlerinde 20-24 Mayıs tarihlerinde seçmenlerin sabah 08.00 ile akşam 22.00 arasında, Güzelyurt'ta ise 20-21 Mayıs'ta sabah 09.00 ile akşam 21.00 arasında oy verebileceğini açıkladı.

    Lefkoşa'da Atatürk Spor Salonu, Gazimağusa'da Lala Mustafa Paşa Spor Salonu ile Güzelyurt'ta Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu'nda oy verme işlemi nedeniyle KKTC polisi güvenlik önlemleri aldı.

    Her 3 kentte de sabah saatlerinden itibaren oy vermeye gelen seçmenler, üst aramaları ve kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra salonlara alındı.

    KKTC'deki oy pusulalarının, bu ülkede sandıkların kapanacağı 24 Mayıs'tan sonra Türkiye'ye hava yoluyla gönderilmesi planlanıyor.

    Yunanistan

    Başkent Atina'daki Atina-Pire Başkonsolosluğu ile Selanik, Gümülcine ve Rodos başkonsolosluklarında Yunanistan'da yaşayan seçmenler için sandıklar kuruldu.

    Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, AA muhabirine, tüm seçim görevlilerinin her zaman olduğu gibi bu sürecin de herhangi bir sorun olmadan ve başarılı şekilde tamamlanması hedefiyle uyum içinde çalıştığını söyledi.

    Ünal, "Vatandaşlarımızı demokratik haklarını kullanmak üzere Başkonsolosluğumuza bekliyoruz." dedi.

    Yunanistan'daki seçmenler, başkonsolosluklarda kurulan sandıklarda 24 Mayıs'a kadar 08.00-22.00 saatlerinde oy kullanabilecek.

    Irak

    Türk seçmenler, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinin yanı sıra Basra ve Erbil başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı.

    Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut, yaptığı açıklamada, seçmenlerin bugün ve yarın oylarını kullanabileceğini ve sandıkların sabah 08.00'den akşam 22.00'ye kadar açık olacağını söyledi.

    "İlk turda bizim görev bölgemiz itibarıyla 2018 seçimlerine kıyasla oylamanın iki katına çıktığını memnuniyetle müşahede ettik." diyen Yakut, bugünkü oylamaya katılımın daha da yüksek olmasını ümit ettiğini belirtti.

    Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinde de oy kullanma işlemi sabah 09.00'dan akşam 19.00’a kadar sürecek.

    Rusya

    Başkent Moskova’daki Türk vatandaşları yerel saat ile 08.00’den itibaren Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı.

    Türkiye’nin St. Petersburg, Kazan ve Novorossisk başkonsolosluklarında da açılan sandıklarda vatandaşların oy verme işlemleri, 22 Mayıs akşamına kadar sürecek.

    Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da elçilik binasındaki 3 No’lu sandıkta oyunu kullandı.

    Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Büyükelçi Samsar, seçimlerin ikinci turunda 77 ülkede oy kullanılacağını belirtti.

    Rusya’da da dört yerde sandıkların kurulduğunu anlatan Samsar, “Moskova Büyükelçiliğimizin yanı sıra sandıklar Kazan Başkonsolosluğumuzda, St. Petersburg Başkonsolosluğumuzda ve Novorossisk Başkonsolosluğumuzda üç gün boyunca açık kalacak. Pazartesi akşamı kapatılacak. Fakat bu sefer oy kullanma süreleri saat olarak biraz daha uzun. Sandıklarımız sabah 8 ve akşam 10 itibarıyla açık kalacak.” dedi.

     

    Tüm vatandaşları oy kullanmaya çağıran Samsar, “Seçimin güvenli bir şekilde geçmesi için her türlü önlemi aldık. Aynı şekilde Rus makamları da seçimin güvenli bir şekilde, huzur ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi konusunda bize gerekli yardımı gösteriyorlar. Tüm vatandaşlarımızı oy kullanmaya bekliyorum bu üç gün zarfında.” ifadelerini kullandı.

    ABD ve Kanada

    Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) resmi kararı doğrultusunda yurt dışı seçmen kaydı bulunan vatandaşlar, ABD’de başkent Washington'daki büyükelçilik ile New York, Boston, Miami, Houston, Chicago ve Los Angeles'taki başkonsolosluklarda kurulan sandıklarda oy kullanabilecek.

    Ayrıca ilk tur seçimlerinde olduğu gibi, New York Başkonsolosluğuna bağlı Long Island ve South Jersey bölgelerinde açılacak ilave sandıklarda vatandaşlar 20-21 Mayıs tarihlerinde yerel saatle 09.00-21.00 arasında oy verebilecek.

    ABD ve Kanada'da 20-24 Mayıs tarihleri arasında gerçeklesek oy kullanma işlemleri için sandıklar yerel saatle 08.00-22.00 arasında açık kalacak.

    Kanada'da bulunan 40 bin 418 seçmen başkent Ottawa’daki büyükelçilik ile Toronto, Montreal ve Vancouver’daki başkonsolosluklarda oylarını kullanabilecek.

    Çek Cumhuriyeti

    Türkiye'nin Prag Büyüelçisi Egemen Bağış, AA muhabirine, yurt dışında yaşayan vatandaşların ilk turda olduğu gibi 20 Mayıs itibarıyla gümrükler ve yurt dışı temsilciliklerde oy kullanmaya başladığını söyledi.

    Bağış, "Prag Büyükelçiliğimizde de Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı uyarınca 20 ve 21 Mayıs günlerinde açılan 2 ayrı sandıkta vatandaşlarımız oylarını kullanıyorlar. Oy verme süreci vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle sorunsuz bir şekilde devam ediyor. İlk turda 5 günde 2 bin 19 vatandaşımızın oy kullandığı Prag Büyükelçiliğimizde ilk gün ortası itibarıyla 800 kişi oy kullanırken, ilk gün binin üzerinde katılım bekliyoruz." dedi.

    Türkiye'de 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kayıtlı 3 bin 20 seçmenin bulunduğu Çekya'da 2 bin 19 kişi oy kullanmıştı.

    Libya

    Libya’da yaşayan Türk seçmenler, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği ile Misrata Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda oylarını kullanmaya başladı.

     

    Yerel saatle 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi, 22.00'ye kadar devam edecek. Libya’daki seçmenler, 22 Mayıs akşamına kadar oylarını kullanabilecek.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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