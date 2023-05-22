Yurt dışında kaç kişi oy kullandı, yurt dışı oy sayısı ne kadar oldu?

Özbekistan

Türk seçmenler, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği ile Semerkant Başkonsolosluğu'nda kurulan sandıklarda TSİ 06.00'da oy kullanmaya başladı.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ve büyükelçilik mensupları da oylarını kullandı.

Büyükelçi Bekar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme sürecinin başladığı Özbekistan’da, Türk vatandaşlarının 2 gün boyunca Taşkent Büyükelçiliği ve Semerkant Başkonsolosluğu'nda kurulan sandıklarda oylarını kullanabileceklerini kaydetti.

Bekar, daha önceki turda gerçekten demokrasinin geleceği için umut veren çok büyük oranda katılımın gerçekleştiğini anımsatarak, bunun bir başarı olduğunu, seçimlerin ne kadar demokratik ve açık şekilde gerçekleştiğini gösteren en önemli kanıt olduğunu vurguladı.

Oy verme işleminin yarın TSİ 20.00'da sona ereceği Özbekistan’da toplam 3 bin 239 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Seçim için Taşkent’te 2, Semerkant’ta 1 olmak üzere toplam 3 adet sandık kuruldu.

Özbekistan’daki Türk seçmenler seçimin ilk turunda yüzde 50 civarında katılım sağlamıştı.

Fransa

Fransa'daki Türk vatandaşları, Paris, Marsilya, Strazburg, Lyon, Nantes, Bordo kentlerinde yerel saat ile 08.00'den itibaren Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullanmaya başladı.

Bu kentlerdeki oy verme işlemleri 24 Mayıs'a kadar 08.00-22.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Fransa'da yaşayan Türk seçmenler ayrıca Mulhouse, Clermont-Ferrand ve Orleans kentlerinde 20-21 Mayıs'ta 09.00-21.00 saatlerinde oy kullanabilecek.

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde Fransa'da kayıtlı 397 bin 86 seçmenden 197 bin 634'ü oy kullanmış, katılım oranı 49,77 olmuştu.

İsveç

İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Stockholm Fuarı (Alvsjö) alanında sandıklar kuruldu. İsveç'te kayıtlı 42 bin 773 seçmen, 24 Mayıs'a kadar oylarını burada kullanabilecek.

Seçmenler sabah saatlerinde oy kullanılacak alanın önünde kuyruklar oluşturdu. Yerel saatle 08.00'da başlayan oy kullanma işlemi saat 22.00'ye kadar sürecek.

Sandıkların kurulduğu alan çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Stockholm'de ilk oyu 2 numaralı sandıkta kullanan Kamil Akan, AA muhabirine, vatandaşlık görevini yerine getirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Akan "İki hafta içinde ikinci kez sandığa gelip oy kullandık, kullandığım oy Türkiye için vatanımız için hayırlı olur inşallah." dedi.

İsviçre

Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği ile Zürih ve Cenevre başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda oy kullanma işlemine yerel saat ile 08.00'de başlandı.

İsviçre'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 20-24 Mayıs tarihleri arasında 08.00 ile 22.00 saatleri arasında oy verebilecek.

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunun bulunduğu binada oy kullanmak için kurulan alan ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Seçmenlerin sabah saatlerinde oy kullanılacak alanın önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, İsviçre'de kayıtlı 105 bin 802 seçmenden 60 bin 95'i oy kullanmıştı.

Hollanda

Hollanda’daki Türk vatandaşları, başkent Amsterdam ile Lahey ve Deventer kentlerinde yerel saat ile 08.00'den itibaren Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullanmaya başladı.

Bu kentlerdeki oy verme işlemleri 24 Mayıs'a kadar 08.00-22.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Hollanda’da yaşayan Türk seçmenler ayrıca Eindhoven kentinde 20-21 Mayıs'ta 09.00-21.00 saatlerinde oy kullanabilecek.

Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık, AA muhabirine, seçmenlerin daha geniş bir şekilde oy kullanabilmelerini sağlamak için sandık sayılarının artırıldığını, saat sürelerinin ise uzatıldığını söyledi.

Kısacık, “Vatandaşlarımızı demokratik haklarını kullanmaları için ikinci turda da sandıklara bekliyoruz. Çok ciddi hazırlıklar yaptık. Güvenli ve huzur içinde oy kullanmaları için bütün hazırlıklarımız tamamlandı.” dedi.

Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçiminin ilk turunda Hollanda’da kayıtlı 286 bin 753 seçmenden 146 bin 179’u oy kullanmıştı.

Pakistan

Pakistan'daki Türk seçmenler, başkent İslamabad ile Lahor ve Karaçi kentlerinde, yerel saat ile 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği ile Lahor ve Karaçi Başkonsolosluklarının önünde sabah saatlerinde oy vermeye gelen çok sayıda vatandaş sıraya girdi.

Ülkenin üç şehrindeki Türk seçmenler, 20-21 Mayıs tarihlerinde yerel saatle 09.00-19.00 arasında oy verebilecek.

Pakistan'da 1232 Türk seçmen bulunuyor.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemlerinin sükunetle ve demokrasi şöleninin bir parçası olarak devam ettiğini söyledi.

Paçacı, yarın oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oy pusulalarının Türkiye'ye gönderileceğini belirtti.

Mısır

Türk seçmenler, Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği ile İskenderiye Başkonsolosluğu'nda kurulan sandıklarda saat 08.00 itibarıyla oy vermeye başladı. Seçmenler saat 22.00'a kadar oy kullanabilecek.

Oy verme işlemleri 22 Mayıs akşamına kadar devam edecek.

AA muhabirine konuşan Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, "Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu için de Kahire'de gerekli tedbirleri aldık. Yine aynı şekilde vatandaşlarımızdan geçmiş dönemlere göre daha yoğun bir katılım bekliyoruz, öyle ümit ediyoruz." dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçmenlere kolaylık sağlanması adına oy verme saatlerinin de artırıldığını ifade eden Şen, "Gördüğünüz gibi vatandaşlarımızın erişimi, kolaylığı, rahatlığı için huzur içerisinde demokratik haklarını kullanmaları için gereken tüm tedbirleri aldık, bekliyoruz vatandaşlarımızın oy kullanmasını." ifadelerini kullandı.

Katılım oranının yüksekliği demokrasinin gelişmişliğiyle ilişkilendiriliyor"

Tüm dünyada Türkiye demokrasisini ön plana çıkartan hususun yüzde 87 oranındaki yüksek katılım olduğunu belirten Büyükelçi Şen, bütün dünyada, özellikle de bölgede bunun büyük bir takdirle ve saygıyla takip edildiğini söyledi.

Türkiye'deki demokratik katılımın yüksekliğinden mutluluk duyduğunu dile getiren Büyükelçi Şen, şunları kaydetti:

"Katılım oranının yüksekliği aslında seçimlerin güvenirliliği ve demokrasinin gelişmişliğiyle ilişkilendiriliyor. Her vatandaşımız gelsin, oyunu kullansın."

Başkent Kahire'de oyunu kullanan Türk seçmen Hüseyin Eski de seçimlere katılım oranına dikkati çekti.

Eski, "Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Dünyadaki en güzel, en çok katılımlı ve en özgür Türkiye seçimlerinden birisi maşallah." dedi.

Cezayir

Türk seçmenler, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliğinde yerel saatle 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cezayir'de yaşayan tüm vatandaşlarımız bugün ve yarın oylarını kullanabilecekler. Oy kullanma işlemi gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımız sandık başkanları ve müşahitler gözetiminde oylarını kullanıyor." dedi.

Göktaş, seçim süreciyle ilgili de her şeyin yolunda gittiğini vurguladı.

Ülkede oy verme işlemi 20-21 Mayıs tarihlerinde yerel saatle 08.00 ile 22.00 arasında yapılacak.

Cezayir'de, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 2 bin 280 Türk seçmen bulunuyor.

İngiltere

Başkent Londra'da Türk vatandaşları yerel saat ile 08.00'den itibaren Novotel London West otelinde kurulan 35 sandıkta oy kullanmaya başladı.

Oy vermek için sandığa gelenler, otelin önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Seçmenler, Londra, Manchester ve Edinburgh'ta kurulan sandıklarda 24 Mayıs'a kadar 08.00-22.00 saatlerinde oy kullanabilecek. Leicester'da ise oy verme işlemi 21 Mayıs'ta sona erecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, İngiltere'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 127 bin seçmen bulunuyor.