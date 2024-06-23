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        Haberler Bilgi Yaşam Yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak? 2024 Yurt dışı çıkış harcı ne kadar, kaç gün süre geçerli?

        Yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak? Yurt dışı çıkış harcı ne kadar, kaç gün süre geçerli?

        Türkiye'den yurt dışına seyahat eden vatandaşlardan alınan vergi Yurt dışı çıkış harcı ücreti milyonların gündeminde yer alıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vatandaşların yurt dışına çıkış harcına yönelik spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmamaları için uyarıda bulundu. Peki Yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak? Yurt dışı çıkış harcı ne kadar, kaç gün süre geçerli?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2024 - 11:44 Güncelleme: 23.06.2024 - 11:44
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        • 1

          Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından vatandaşların yurt dışına çıkış harcına yönelik açıklama geldi. GİB'in internet sitesinde yayımlanan duyuruda, yurt dışına çıkış harcının yeniden belirlenmesine ilişkin çalışmaların olduğunun basına yansıyan haberlerde yer aldığı belirtildi. Peki Yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak? 2024 Yurt dışı çıkış harcı ne kadar, kaç gün süre geçerli?

        • 2

          YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR, KAÇ GÜN GEÇERLİ?

          Basında ve sosyal medyada yer alan yurt dışına çıkış harç pulları ile ilgili haberlerin ardından Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden açıklamada bulundu. Gelir İdaresi Başkanlığı açıklamasında "Yurt dışına çıkış harcının, yurt dışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir. Dolayısıyla çıkan haberler nedeniyle bugünden harç pulu satın almak veya diğer yollarla harcı ödemek, çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmez." Dedi

        • 3

          Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yapılan açıklama şu şekilde:

          Yurt dışına çıkış harcının yeniden belirlenmesine ilişkin çalışmaların olduğu basına yansıyan haberlerde yer almaktadır.

          Diğer vergi kanunlarında olduğu gibi yurt dışına çıkış harçları da etkililik ve verimlilik yönüyle sürekli değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

          Bilindiği üzere bu harç, yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, çıkış başına maktu olarak alınmaktadır.

          Yurt dışına çıkış harcının, yurt dışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir.

          Dolayısıyla çıkan haberler nedeniyle bugünden harç pulu satın almak veya diğer yollarla harcı ödemek, çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmez.

          Vatandaşlarımızın bu tür spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmaması için Başkanlığımız açıklamalarını takip etmesi önem arz etmektedir.

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