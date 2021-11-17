Borusan Sanat'ta müzik dolu hafta

Borusan Müzik Evi, 18 Kasım Perşembe günü sahnesini izleyicilerine açıyor. Sezon açılışını Abstra, Ab Baars ve Wolter Wierbos ile yapacak olan Borusan Müzik Evi, 19 Kasım’da da Hollanda’nın en önemli ve bol ödüllü saksofon sanatçılarından biri olan Yuri Honing ve dörtlüsünü ağırlayacak. Borusan Quartet ise 22 Kasım’daki sezonun ilk konserinde Çaykovski ve Borodin yapıtlarından oluşan bir programla Kadıköy Süreyya Operası’nda olacak.

ABSTRA feat Ab Baars & Wolter Wierbos Borusan Müzik Evi’nde!

Borusan Müzik Evi, özgün projelere ev sahipliği yapmaya kaldığı yerden devam ediyor. 18 Kasım Perşembe günü saat 21.00’de, sezonun ilk konserinde Gülşah Erol, Andreas Kaling, Kaan Bıyıkoğlu ve Korhan Ergüden’den oluşan ABSTRA, ve Ab Baars ile sahnesini izleyicisine açıyor. Konserde, avangart caz, free jazz ve özgür doğaçlama gibi müzik öğelerinden beslenen topluluk ile renkli yorumlarıyla Ab Baars ve doğaçlama ustası Wolter Wierbos sahne alacak.

Yuri Honing Borusan Müzik Evi’nde!

Hollanda’nın en önemli caz ikonlarından biri olan Yuri Honing ve dörtlüsü eleştirmenlerden tam not alan son albümü Bluebeard ile İstanbul’a geliyor. The Times’ın “günümüzün en yaratıcı ve yorumlarıyla cesur saksofoncularından” diye nitelendirdiği Yuri Honing'in bir araya getirdiği, Avrupa’nın en iyi caz topluluklarından biri olan Yuri Honing Acoustic Quartet son derece lirik, meditatif ve canlandırıcı olan Bluebeard albümünü 19 Kasım Cuma günü saat 21.00’de Borusan Müzik Evi’nde izleyicisiyle buluşturacak.

Yuri Honing

Borusan Quartet’ten “Rusya’dan Sevgilerle” Konseri

Borusan Quartet, 22 Kasım’da Kadıköy Süreyya Operası’nda saat 20.00’de gerçekleşecek konser ile sezon açılışını yapıyor. Sezonun ilk konserinde usta Rus bestecilerin repertuvara kattığı iki temel eseri seslendirilecek. Aleksandr Borodin’in 1879 yılında tamamladığı ve Nikolay Rimsky Korsakof’un eşine adadığı La Majör Yaylı Çalgılar Dörtlüsü ve ardından Piotr İlyiç Çaykovski’nin çağdaşı besteci Ferdinand Laub’a adadığı Mi bemol minör Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, Borusan Quartet sanatçıları Esen Kıvrak, Nilay Sancar, Efdal Altun ve Çağ Erçağ’ın yorumlarıyla müzikseverlerle buluşacak.

Borusan Quartet

Konser öncesinde ise, Aydın Büke ve Serhan Bali saat 19.00-19.30 arası Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’ndamüzik üzerine söyleşiler gerçekleştirecek. Bu keyifli sohbetin devamı, saat 19.40’ta çevrimiçi radyo Borusan Klasik’ten de dinlenebilecek.

Konserler canlı yayında radyo Borusan Klasik’te!

Müzikseverler, Kadıköy Süreyya Operası’ndaki konserleri de eşzamanlı olarak Borusan Sanat’ın çevrimiçi radyosu Borusan Klasik’ten canlı olarak dinleyebilecekler.