Silahlı trafik magandası yürekleri ağza getirdi!

DHA

Ankara Demetevler'de motokurye, trafikte tartıştığı otomobil sürücüsü tarafından tabancanın kabzasıyla darbedildi. Yürekleri ağza getiren o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü motokuryeye çarptıktan sonra yoluna devam etti. Olay sonrası kurye, sürücüyle konuşma amacıyla otomobili takip etti.

TARTIŞMADA KURYEYE TABANCA DOĞRULTTU

Motokuryenin peşinden geldiğini fark eden otomobil sürücüsü durarak motokurye ile sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile, otomobil sürücüsü üzerinde taşıdığı tabancayı çıkartıp, motokuryeye doğrulttu.

SİLAHIN KABZASIYLA VURUP, KAFA ATTI

Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde sürücünün, motokuryeye önce tabancanın kabzasıyla vurduğu ve sonra kafa attığı görüldü. Dakikalarca darbedilen motokuryeyi araya giren vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırdı.

Yaşanan arbededen sonra bölgeden uzaklaşan silahlı sürücü, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.