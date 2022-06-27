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Ankara'da dehşet anları! Trafik magandası motokuryeye silah çekti...

Trafikte terör estiren magandaları bir yenisi Ankara'dan eklendi. İddiaya göre motokuryeye çarpıp yoluna devam etti. Kuryenin konuşmak için takip ettiği sürücü daha sonra ortalığı birbirine kattı. Aracını durduran maganda, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle üzerinde taşıdığı tabancayı çıkartıp, motokuryeye doğrulttu. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde sürücünün, motokuryei tabancanın kabzasıyla darbedip, kafa attığı görüldü

27.06.2022 - 09:27 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Ankara'da silahlı trafik magandası yürekleri ağza getirdi!
Silahlı trafik magandası yürekleri ağza getirdi!
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DHA

Ankara Demetevler'de motokurye, trafikte tartıştığı otomobil sürücüsü tarafından tabancanın kabzasıyla darbedildi. Yürekleri ağza getiren o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü motokuryeye çarptıktan sonra yoluna devam etti. Olay sonrası kurye, sürücüyle konuşma amacıyla otomobili takip etti.

TARTIŞMADA KURYEYE TABANCA DOĞRULTTU

Motokuryenin peşinden geldiğini fark eden otomobil sürücüsü durarak motokurye ile sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile, otomobil sürücüsü üzerinde taşıdığı tabancayı çıkartıp, motokuryeye doğrulttu.

SİLAHIN KABZASIYLA VURUP, KAFA ATTI

Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde sürücünün, motokuryeye önce tabancanın kabzasıyla vurduğu ve sonra kafa attığı görüldü. Dakikalarca darbedilen motokuryeyi araya giren vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırdı.

Yaşanan arbededen sonra bölgeden uzaklaşan silahlı sürücü, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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