Anne ve babası enkaz başında... Yürek yakan bekleyiş!

DHA ve İHA'da yer alan habere göre aynı depremde birçok kişi enkazdan sağ olarak çıkarılırken Zafer Mahallesi İhram Sokak'taki Buhara Apartmanı'nda bulunan 29 yaşındaki Bedih Kış, enkaz altında kaldı.

Eşyalarını almak için girdiği 5 katlı apartmanda depreme yakalanan Bedih Kış için arama kurtarma ekiplerinin dün başlattığı çalışma devam ederken yakınlarının enkaz başındaki bekleyişi yürekleri yaktı.