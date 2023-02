Prof. Dr. Sözbilir: Yasa taslağını AFAD'a sunduk! 20 yıldır uygulanıyor ama standardı yok: Fay Yasası!

Türkiye, 6 Şubat sabahı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Bu depremden 9 saat sonra ise Elbistan'da yaşanan 7.6'lık sarsıntı ile acımız katlandı. 44 bini aşkın canımızı kaybederken, on binlerce bina moloz yığını haline geldi.

"Gerek sosyal medyada, gerek basında ve gerekse de bilim dünyasında sürekli tartışılıyor, fay yasası olsaydı bu kadar can ve mal kaybı olmazdı diye, iyi de fay yasası 20 yıldır uygulanıyor Türkiye'de, ama bir standardı olmadan... Peki nasıl uygulanıyor? Diyelim ki bir yer imara açılacak veya bir parsele bina yapılacak, çevre ve şehircilik bakıyor, MTA diri fay haritasına göre, buradan bir fay geçiyor mu diye. Geçiyorsa, işi alan şirkete diyor ki, git kendine bir diri fayı imar haritasina işleyebilecek ve hendek-tabanlı paleosismoloji konusunda yayınları ve uzmanlığı olan bir profesör bul. CV'sini bana yolla, ben olur verirsem, hocamız çalışmasını yapıp, diri fayın yapılaşmaya kapatılıp kapatılamayacağı konusundaki kararını bir rapor halinde sunsun.

Depremin büyüklüğü belli bir sınırın üzerinde ise, fay düzleminin yeryüzüne ulaştığı hat boyunca yüzey faylanması gelişir, yani yeryüzünde, kırılan fayın türüne bağlı olarak, saniyeler içinde, birkaç metreye varan ani deplasmanlar şeklinde yer değiştirmeler ve deformasyonlar gerçekleşir. Eğer fayın yeryüzüne ulaştığı hat (zon) üzerinde bir yapılaşma var ise, bu binalar ciddi anlamda zarar görür ve can kaybı olur. Dünya ölçeğinde, Amerika, Yeni Zelanda, Tayvan gibi ülkelerde yeryüzüne ulaşan faylara yakın yerlerde yerleşen kentlerde, buna çözüm olarak fayın deformasyon zonu ve bu zona belli bir uzaklıkta ve belli bir genişlikte olacak şekilde güvenlik mesafesi çekilmektedir.

Peki ülkemizde durum nedir? Türkiye’de 1999 depreminde Kuzey Anadolu Fayı üzerinde, 45 saniye içinde 4.5 metreye varan sağ yanal yönde ani deplasmanlar gelişmiş ve fay zonu üzerinde kalan binalarda can ve mal kayıpları yaşanmıştır. Bu tarihten sonra, yerleşim yerlerinden geçen ve gelecekte deprem üretme potansiyeli olan diri faylar üzerinde yapılaşma yasağı getirilme çalışmaları üzerine çok sayıda toplantı yapılmış ve birçok rapor hazırlanmıştır.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Tabii bu süreç içinde, her zaman olduğu gibi, bilerek ya da bilmeyerek, fay yasasının standartlarının belirlenmesine karşı çıkanlar da olmuştur. Hatta, “biz her yere bina yaparız” diyenler yanı sıra, “buna ne gerek var” diyecek kadar yerbilimlerinden uzak görüşler de sosyal medyada boy göstermiştir. Bu durum her ne kadar, bizleri psikolojik olarak etkilese de, toplumun depreme karşı dirençli olmasının en önemli şartlarından biri olan “afet zararlarını azaltma”ya yönelik bu yasanın belirli standartlara bağlanması ve çıkması için elimizden geleni yapıyoruz.