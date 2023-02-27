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5.6'lık Malatya depremi ne anlatıyor? "Bilinmeyen bir fay hattıydı!"

K.Maraş'ta yaşanan büyük depremlerin ardından son olarak Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi'nde 5.6'lık depremle korku yaşadık. Malatya'da yaşanan depremi Habertürk'ten Alper Uruş'a değerlendiren İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Ziyadin Çakır, "Bu deprem, 7.6'lık depremin doğu ucunda yaşandı. Bu tür artçılar, kırıkların uç kesimlerinde olabilir. Bu fay, haritalanmış bir fay değil. Çok eski bir fay tetiklenmişe benziyor. Yüzeyde bir iz yok; bilinmeyen bir fay hattıydı" dedi

Giriş: 27.02.2023 - 14:35 | Güncelleme: ABONE OL
Malatya deprem son dakika | 5.6'lık Malatya depremi ne anlatıyor?
5.6'lık Malatya depremi ne anlatıyor? "Bilinmeyen bir fay hattıydı!"
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat sabahı saat: 04.17'de yaşanan 7.7 büyüklüğündeki deprem yüreklerimizi kavurdu. Bu depremden 9 saat sonra ise saat: 13.24'te acının adresi 7.6'lık depremle Elbistan oldu.

PEŞ PEŞE DEPREMLER MEYDANA GELDİ

İT&Uuml;'l&uuml; Jeolog Prof. Dr. Ziyadin &Ccedil;akır.
İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Ziyadin Çakır.

44 bini aşkın yurttaşımızı kaybettiğimiz Kahramanmaraş depremlerinin ardındansa Hatay, Niğde, Konya, Sivas ve Adıyaman'da peş peşe depremler yaşandı. Son olaraksa Malatya Yeşilyurt'ta bugün 12.04'te meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremle korku yaşadık.

İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Ziyadin Çakır, Malatya'da yaşanan depremin ne anlattığını Habertürk okurları için değerlendirdi.

"BU BİR ARTÇI VE GERİLMENİN ARTTIĞI NOKTADA OLDU"

"Bu deprem 7.6'lık Kahramanmaraş depreminin doğu ucunda meydana geldi. Bu bir artçı ve gerilmenin arttığı bir noktada yaşandı. Yani beklenilen bir deprem bu tür artçılar kırıkların uç kesimlerinde olabilir.

"BU BİLİNMEYEN HARİTALANMAMIŞ BİR FAY"

Bunun gibi depremlerin halen meydana gelme olasılığı var. Bu fay, haritalanmış bir fay değil. Bu deprem Akçadağ'ı etkilemez. Burada olan depremler Malatya fayını etkilemiyor. Çok eski bir fay tetiklenmişe benziyor. Yüzeyde bir iz yok; bilinmeyen bir fay hattıydı.

"DEPREMLER DEVAM EDEBİLİR, EVE GİRİLMEMELİ"

Evlere girilmemesi gerekiyor. Depremler devam edebilir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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