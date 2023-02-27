AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde yerin 7 km derinliğinde deprem oldu.

Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi civar illerde de hissedildi.

Kandilli açıklamasında ise depremin büyüklüğü 5.5 olarak, derinliği ise 5 km olarak ölçüldü.

HASARLI BİNALAR YIKILDI

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan deprem, çevre illerde de hissedilirken, kentte bazı hasarlı binaların yıkıldığı bildirildi.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından 11 ili etkilendiği bölgede artçılar sürerken, bir deprem haberi daha geldi. Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD'ın verilerine göre, saat 12.04'te meydana gelen deprem, 6.96 kilometre derinlikte gerçekleşti. Paniğe neden olan deprem, çevre illerde de hissedildi.

İl merkezinde hasarlı bir binanın yıkıldığı, Yeşilyurt ilçesinde de ağır hasarlı bazı binaların yıkıldığı belirtilirken, şu ana kadar can kaybı bilgisi gelmediği bildirildi.

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Habertürk TV'de şunları söyledi:

"Şu ana kadar can kaybı yok ancak bazı binaların yıkıldığı haberi geliyor. Ben de bölgeye intikal halindeyim. Çok şiddetli hissettik. Merkeze yakın olmasının etkisiydi. Ağır hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarmıştık. Her taraftan bilgi alamadık ama birkaç binanın yıkıldığı bilgisi geldi. Teyit etmeye çalışıyoruz."