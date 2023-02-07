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Yürek Çıkmazı bu akşam yok mu, ne zaman yayınlanacak? 7 Şubat 2023 Salı TRT1 yayın akışı ile Yürek Çıkmazı yok mu ve neden yok? Yürek Çıkmazı saat kaçta?

Yürek Çıkmazı bu akşam yok mu, ne zaman yayınlanacak? Yürek Çıkmazı final mi yaptı?

TRT 1'in her bölümü büyük bir merakla beklenen ve Salı günleri izleyicilerin karşısına çıkan dizisi Yürek Çıkmazı, 7 Şubat 2023 Salı günü TRT1 yayın akışında bulunmuyor. Söz konusu durumun ardından Yürek Çıkmazı neden yok ve ne zaman yayınlanacak sorularının cevaplarını bir araya getirdik...

Giriş: 07.02.2023 - 20:13 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kısa sürede ilgi gören dizilerden biri olmayı başaran Yürek Çıkmazı'nın yeni bölümü merak konusu oldu. Salı günleri izleyicileriyle buluşan dizinin bu akşam neden olmadığı ve ne zaman ekranlara döneceği ile ilgili bilgileri derledik!

  • YÜREK ÇIKMAZI NEDEN YOK?

    Sevilen dizi Yürek Çıkmazı, ülkemizi derin bir keder yaşatan Kahramanmaraş'taki iki büyük deprem nedeniyle bu hafta yayınlanmayacak.

    Yürek Çıkmazı'nın ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı.

  • YÜREK ÇIKMAZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Halil’i üstüne salanın Seray olduğunu öğrenen Yılmaz, Birsen’i son kez uyarır. Ya kızının yularını sıkı tutacak ya da bir sonraki hatasında gözünün yaşına bakmayacaktır. Öte yandan Halil karşı evi tutarak babasıyla arasındaki savaşın fitilini ateşler. Filler tepişirken çimenlerin ezildiğini çok iyi bilen Birsen, çocukları için bu savaşta taraf olmayı reddeder. Feride ise hala bir avukat bulamamış, babasına sunduğu bahaneler tükenmiştir. Son çare Caner’i aramak zorunda kalır. Bu buluşma büyük yüzleşmelere sebep olurken, saklanan sırlar da ortaya dökülür. Ancak asıl büyük sır, Cennet’in üç çocuğuna bıraktığı bohçalardan birinin içinde saklıdır.

  • 7 ŞUBAT 2023 TRT1 YAYIN AKIŞI

    17:00 Ana Haber (Süresiz)

     

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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