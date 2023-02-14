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Yürek Çıkmazı bu akşam var mı, yok mu? 14 Şubat TRT1 yayın akışı! Yürek Çıkmazı yok mu ve ne zaman yayınlanacak?

Yürek Çıkmazı bu akşam var mı, yok mu? 14 Şubat TRT1 yayın akışı

TRT 1'in her Salı günü izleyicisi ile buluşan yeni dizilerinden Yürek Çıkmazı, 14 Şubat 2023 Salı günü TRT1 yayın akışında bulunmuyor. Söz konusu durumun ardından dizinin sevenleri için; Yürek Çıkmazı neden yok ve ne zaman yayınlanacak sorularının cevaplarını bir araya getirdik...

Giriş: 14.02.2023 - 11:13 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kısa sürede ilgi gören dizilerden biri olmayı başaran Yürek Çıkmazı'nın yeni bölümü merak konusu oldu. Salı günleri izleyicileriyle buluşan dizinin bu akşam neden olmadığı ve ne zaman ekranlara döneceği ile ilgili bilgileri derledik!

  • YÜREK ÇIKMAZI NEDEN YOK?

    Sevilen dizi Yürek Çıkmazı, ülkemizi derinden yaralayan Kahramanmaraş'taki iki büyük deprem nedeniyle bu hafta da yayınlanmayacak.

    Yürek Çıkmazı'nın ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı.

  • YÜREK ÇIKMAZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Yusuf’u tuzağa düşürerek Mehmet’i bıçaklatan Yılmaz, cinayet aletini saklayarak Birsen ve çocukları yanında tutmayı başarır. Ancak bu Seray için eziyet dolu günlerin başlangıcı demektir. Seray’ın eve girdiği ilk gece yediği dayak, sonradan olacakların habercisidir. Birsen ise babasına engel olamadığı gibi dışarda kapıyı döven Halil’i de, daha büyük olay çıkmasın diye, evden kendi uzaklaştırır.

    İstemeden annesi Cennet gibi şiddetin üstünü örtmeye başlamıştır. Bu durum Yılmaz’ı daha da cesaretlendirir. Mezar açılma kararının erkene alınması Halil’in kararını sorgulamasına neden olur. Öte yandan Levent, Halil üzerinde duygusal baskı kurmak için, tüm ailenin katlanacağı bir toplantı düzenler. Birsen, babasının korkusundan Feride ise babasına olan düşkünlüğünden aynı noktada buluşup; toplantıda Halil’in karşısında yer alırlar. Otopsiye saatler kala Halil bu büyük kararın sorumluluğuyla baş başadır. Zeynep’in korktuğu şey ise, tamamen ilişkileriyle alakalıdır. Otopsi sonucu istedikleri gibi çıkmazsa, Halil’in hayatına eskisi gibi devam edebileceğinden şüphe duymaktadır.

  • 14 ŞUBAT 2023 TRT1 YAYIN AKIŞI

    17:00 Ana Haber (Süresiz)

     

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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