"Koçum Benim", "Sihirli Annem" ve "O Şimdi Asker" gibi yapımlarda aldığı rollerle tanınan oyuncu ve sunucu Yunus Günçe, önceki gün paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Metro ile seyahat eden Günçe, objektif karşısına geçti.

O anları Instagram hesabından yayınlayan 45 yaşındaki ünlü isim, "Bu postu (gönderi) metrodan paylaştım." ifadelerini kullandı. Telefonuyla ilgilenen Yunus Günçe'nin koronavirüse karşı maske takarak önlem aldığı da görüldü.