Yunus Emre Enstitüsünden Kovid-19 ile mücadelede "dijital bilim diplomasisi"

Ateş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 2 yılı aşkın süredir yürüttükleri Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) kapsamında oluşturdukları dijital platforma ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Kültür kavramının, geçmişin mirası olduğu kadar karşılaşılan güncel zorluklara nasıl cevap verildiğiyle de ilgili olduğunu kaydeden Ateş, "Bir zorlukla karşılaştığımızda nasıl tavır sergilediğimiz de kültürümüzü yansıtır." şeklinde konuştu.
Ateş, insanlık için en önemli iki hazinenin kültür ve bilim olduğunu belirterek "Bilim bir problemin nasıl ortaya çıktığına cevap ararken, kültür neden ortaya çıktığının cevabını arar. Bunlar olmadan insanlığın kendini koruması ve gelecek nesillere elde ettiği birikimi aktarması mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.
Buradan hareketle YEE olarak bir internet sitesi oluşturduklarını kaydeden Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde 2 yılı aşkın süredir yürüttükleri TABİP'in önemine işaret etti.
- "Gelişmeleri tüm dünyayla paylaşıyoruz"
Ateş, TABİP kapsamında faaliyete geçirdikleri platformda, dünyanın her tarafındaki bilim insanlarının projelerini, bilimsel gelişmeleri Türkiye ile paylaşırken Türkiye’deki gelişmeleri de dünyayla paylaştıklarını söyleyerek şöyle devam etti:
"Böyle bir altyapıya sahip olan portal kapsamında oluşturduğumuz 'covid19.tabipacademy.com' isimli web sitemiz sayesinde, Kovid-19'la mücadele konusundaki son gelişmeleri tüm dünyayla paylaşıyoruz. Kovid-19 ile mücadelede hızlı ve güvenilir bilgiye olan ihtiyacı karşılamak amacıyla oluşturduğumuz sitede tıp, aşı geliştirme, ilaç kullanımı, yapay zekanın kullanımı, test kitleri, solunum cihazları, maskeler, biyoloji, kimya, teknoloji, sosyoloji, ekonomi gibi farklı kategoriler altında, pandemi hakkındaki en son gelişmeleri yayımlıyoruz."
Bu kapsamda kurdukları ekosistemle Türkiye adına "bilim diplomasisi" yürüttüklerini dile getiren Ateş, şunları kaydetti:
"Bu sayede mühendisler, eczacılar, tıbbi malzeme konusunda yatırım yapmak isteyenler ve bilim insanlarını buluşturuyoruz. Yüz binlerce hayatı kurtarmak için zamanla yarışan doktorlara, bilim insanlarına, medikal malzeme üreticilerine ve ilgili tüm kesimin çalışmalarına hız katmayı amaçlarken, Türk kültürünün din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin bütün insanlık için çalışarak çözümün bir parçası olma gayretine de katkı sunmuş oluyoruz."
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