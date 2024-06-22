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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Yunus Akgün: Biten bir şey yok - Futbol Haberleri

        Yunus Akgün: Biten bir şey yok

        A Milli Takım'ın Portekiz'e 3-0 mağlup olduğu mücadele sonrası Yunus Akgün açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2024 - 21:43 Güncelleme: 22.06.2024 - 21:43
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        Yunus Akgün: Biten bir şey yok
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        A Milli Takım'da Yunus Akgün, Portekiz'e kaybedilen mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        Milli futbolcu, "Çok üzgünüz. Zaman zaman istediklerimizi yaptık. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek, farklı bir maç olabilirdi. Şanssız goller yedik. Portekiz iyi takım, cezalandırıyor. Bu maçı unutmak istiyoruz." dedi.

        Yunus Akgün, "Her şey bizim elimizde, kazandığımızda gruptan çıkacağız. Soyunma odasında hocamız ve Hakan ağabey konuştu. Biten bir şey yok, taraftarlarımız desteğini eksik etmesin." sözlerini sarf etti.

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