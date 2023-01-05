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Yunanistan sahil güvenlik botları Türk balıkçı teknelerine taciz girişiminde bulundu

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada Yunan sahil güvenlik botu tarafından Türk balıkçı teknelerine gerçekleştirilen taciz teşebbüsünün, Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından engellendiği açıklandı

Giriş: 05.01.2023 - 18:54 | Güncelleme: ABONE OL
Yunanistan sahil güvenlik botları Türk balıkçı teknelerine taciz girişiminde bulundu
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: 05 Ocak 2023 tarihinde saat 12.02’de, Aydın ili Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında avcılık faaliyetinde bulunan Türk bayraklı balık avlama teknelerinin bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz edildiğinin bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiştir.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bölgede bulunan Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru sürülerek uzaklaştırılmış ve Türk balıkçı teknelerinin avcılık faaliyetlerine devam etmesi sağlanmıştır. Yunan Sahil Güvenlik Botunun bölgeden uzaklaştırılması esnasında havaya ateş açması üzerine Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından yine havaya ateş açılarak misliyle karşılık verilmiştir.


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