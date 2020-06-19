Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında bir grup göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen lastik bot içinde 50 göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik botuna alınan göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.