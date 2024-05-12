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        Haberler Dünya Yunanistan'dan Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanının "Makedonya" ifadesine tepki

        Yunanistan'dan Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanının "Makedonya" ifadesine tepki

        Yunanistan, Kuzey Makedonya'nın yeni Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova'nın meclisteki yemin töreni özel oturumu sırasında "Kuzey Makedonya" yerine sadece "Makedonya" ifadesini kullanmasına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 21:45 Güncelleme: 12.05.2024 - 21:48
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        Yunanistan'dan "Makedonya" ifadesine tepki
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        Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün Kuzey Makedonya meclisinde düzenlenen yemin töreninde, yazılı resmi yemin metninde "Kuzey Makedonya" ifadesi yer almasına rağmen, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Siljanovska Davkova'nın sadece "Makedonya" ifadesini kullandığına işaret edildi.

        Açıklamada, bu eylemin, Kuzey Makedonya ile Yunanistan arasında Haziran 2018'de imzalanan Prespa Anlaşması'nın ihlali olduğu ifade edilerek, "Yunanistan, Kuzey Makedonya ile ikili ilişkilerde ilerlemenin ve Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği (AB) perspektifinin, Prespa Anlaşması'nın tam olarak uygulanmasına ve ülkenin anayasal adının kullanılmasına bağlı olduğunu belirtir." ifadesi yer aldı.

        Kuzey Makedonya Meclisinde düzenlenen yemin töreninde yaptığı konuşmada, Siljanovska Davkova, Makedonya Cumhurbaşkanı görevini bilinçli ve sorumlu şekilde yerine getireceğini belirterek, "Anayasaya ve yasalara saygı göstereceğim ve Makedonya'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını koruyacağım." demişti.

        Davkova'nın, ülkenin anayasal ismi olan "Kuzey Makedonya"yı kullanmaması dikkati çekerken, Yunanistan'ın Üsküp Büyükelçisi Sophia Philippidou, konuşma devam ederken Genel Kurul Salonu'nu terk etmişti.

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