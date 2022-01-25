Yunanistan'da yoğun kar yağışı

Stilyanidis, başkent Atina'nın da bulunduğu Attiki Bölgesi, Viotiya, Eğriboz Adası, Oniki Adalar ve Girit'in de dahil olduğu birçok ada ve bölgede, 25 Ocak Salı günü kamu sektörü için "genel tatil" ilan edildiğini bildirdi.