Yunanistan'a yüzerek geçmeye çalıştılar
Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Bodrum'dan yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışırken bitkin düşerek yardım talebinde bulunan düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye hareket etti. Deniz yüzeyinde tespit edilen 1 düzensiz göçmen, ekiplerce kurtarıldı.
Başka bir olayda ise Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen 1 düzensiz göçmen yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı.
Karaya çıkarılan 2 düzensiz göçmen, sağlık kontrollerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.