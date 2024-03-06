Yunanistan'a bir yemeğimizi daha mı kaptırıyoruz: Etli ekmek ''etli ekmaki'' olarak mı satılmaya başlandı?

Sosyal medyada her gün birçok olay gündem oluyor ve hızlıca bu olaylar büyüyebiliyor. Bu büyük olaylardan olan ve uzun zamandır süren birçok tartışmadan birisi ise Yunan mutfağı ile Türk mutfağının karşılaştırılmasıdır. Son günlerde etli ekmeğin Yunanistan'da ''etli ekmaki'' olarak satılmaya başlanması ve bu yemeğin sahiplenilmesi tepki gördü. İşte, detaylar...