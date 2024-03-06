Yunanistan'a bir yemeğimizi daha mı kaptırıyoruz: Etli ekmek ''etli ekmaki'' olarak mı satılmaya başlandı?
Yıllardır süregelen Türk mutfağı ile Yunan mutfağı arasındaki tartışmalara son zamanlarda bir yenisi daha eklendi: Yunanistan, sahiplendiği bazı yemeklerden sonra bu sefer de etli ekmeğin kendisine ait olduğunu söyledi. Peki, aslında etli yemek kime ait? İşte, sizin için konuya dair detaylar...
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Sosyal medyada her gün birçok olay gündem oluyor ve hızlıca bu olaylar büyüyebiliyor. Bu büyük olaylardan olan ve uzun zamandır süren birçok tartışmadan birisi ise Yunan mutfağı ile Türk mutfağının karşılaştırılmasıdır. Son günlerde etli ekmeğin Yunanistan'da ''etli ekmaki'' olarak satılmaya başlanması ve bu yemeğin sahiplenilmesi tepki gördü. İşte, detaylar...
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ÜÇ ŞEHİR BİRLEŞEREK CEVAP VERDİ!
Habertürk Atina muhabiri Taki Berberakis'in aktardıklarına göre son dönemlerde Yunanistan'ın gurme fırın ve pidecilerinde satılmaya başlanan etli ekmek, aslında Yunanların çok rağbet gösterdiği bir ürün değil.
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Ancak buna rağmen etli ekmeğin Yunan lezzeti olduğunu iddia etmeleri, Türkiye tarafından hoş karşılanmıyor. Bu durum hakkında Kastamonu, Konya ve Sivas illeri bu iddiaya karşı birlik olarak Yunanistan’a cevap verdi.
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Bununla birlikte İhlas Haber Ajansı'nın haberinde yer alan Burak Yücetağ ''...Türk milleti olarak lezzetimizle her zaman ön plandayız. Sivas için de etli ekmek çok meşhur bir yiyecek.'' ifadelerine yer verdi.
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DAHA ÖNCE HANGİ LEZZETLERİN KENDİLERİNE AİT OLDUĞUNU SÖYLEDİLER?
Yunanistan tarafından daha önce baklava, sarma, cacık, dolma, kebap, kokoreç, döner gibi yemeklerin de kendilerine ait olduğu iddia edildi.
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Bununla birlikte 2013 yılında Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Gaziantep baklavasına coğrafi işaret tescili verildi. Ancak baklava dışında kalan yemeklerin kime ait olduğu tartışması hala sürüyor.
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PEKİ ETLİ EKMEK NEREYE AİT?
Etli ekmeğin hangi yöreye ait olduğuna dair iddialar hala sürse de 2020 yılında bir il bu yiyeceği tescilli hale getirdi. Sivas'ın bir ilçesi olan Ulaş'ta pişirilen etli ekmekler, Ulaş Kaymakamlığı tarafından coğrafi işaret tescili aldı.
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YÖREYE GÖRE TAT FARKI VAR
En çok Konya ile Sivas arasında yaşanan tartışma, bölge halkı tarafından genellikle tat farkı olarak açıklanıyor. Sivas'ın etli ekmeğinin hamuru mayalı, Konya'ya ait olanı ise mayasız hamurdan yapılıyor. Bunun yanı sıra Konya'da bu yiyecek kuzu etinden yapılırken Sivas'ta dana etinden hazırlanıyor.