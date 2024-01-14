Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avrupa Yunan Bakan: Türkiye, Yunanistan'dan çok daha önde

        Yunan Bakan: Türkiye, Yunanistan'dan çok daha önde

        Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, havacılık sanayisi alanında Türkiye'nin Yunanistan'dan çok daha önde olduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 19:36 Güncelleme: 14.01.2024 - 19:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yunan Bakan: Türkiye, Yunanistan'dan çok daha önde
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Kathimerini gazetesine verdiği demeçte "1980'de Türkiye ve biz neredeydik? Bir de bugün, 2024'te Türkiye ve biz nerede bulunuyoruz, ona bakın. Türkiye atılımlar yaptı, biz de geriye doğru adımlar attık. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

        Yunan havacılık sanayisi ve Yunan savunma sanayisinin ciddi sorunlara sahip olduğunun altını çizen Dendias, "Şu ana kadar elimizde ne var? Hiç ya da hiçe yakın yerli üretim." şeklinde konuştu.

        "BU DURUM KABUL EDİLEMEZ"

        Dendias, ülkesinin Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için harcanan büyük miktardaki paraya rağmen, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

        Yunanistan'ın imkan ve ihtiyaçlarına göre havacılık sanayi alanında daha iyi bir konuma gelebileceğini kaydeden Dendias, mevcut durumdan memnun olmadığını dile getirdi.

        REKLAM

        Yunan Hava Kuvvetlerinin, normal şekilde çalışan havacılık sanayisi olmadan ayakta duramayacağının açıkça görüldüğünü söyleyen Dendias, gelecek günlerde ülkenin üretim potansiyelinin Genelkurmayın ihtiyaçlarıyla nasıl ilişkilendirilebileceğini gösteren bir yasa tasarısı sunacaklarını açıkladı.

        Fotoğraf: İHA

        “F-35'LERİ OLAN AMA YETERLİ NAKLİYE UÇAĞI OLMAYAN BİR HAVA KUVVETLERİ, MODERN HAVA KUVVETLERİ DEĞİLDİR”

        Yunanistan'ın ABD'den F-35 savaş uçakları alacağını belirten Dendias, "Piramidin sadece zirvesine silah sistemleri ekleyip, piramidin tabanındaki sorunları göz ardı ederek ilerleyemeyiz. F-35'leri olan ama yeterli nakliye uçağı olmayan bir hava kuvvetleri, modern hava kuvvetleri değildir." dedi.

        Yunan Deniz Kuvvetlerine ait fırkateynlerin kullanılabilirliğinin ele alınması gerektiğini vurgulayan Dendias, fırkateynlerin sadece denize açılmasının önemli olmadığını aynı zamanda tüm sistemlerinin çalışır durumda olması gerektiğini kaydetti.

        Bir dizi MEKO sınıfı fırkateynin modernize edilmesi gerektiğini hatırlatan Dendias, Yunan filosunun ekonomik kriz öncesindeki seviyelere ulaşmasının önemine işaret etti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Hafızalara kazınmıştı! Şehit babasından acı haber
        Hafızalara kazınmıştı! Şehit babasından acı haber
        Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tahttan çekildi
        Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tahttan çekildi
        Şehitlerimiz için son görev
        Şehitlerimiz için son görev
        MSB duyurdu! Suriye'de 7 terörist etkisiz
        MSB duyurdu! Suriye'de 7 terörist etkisiz
        MİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha!
        MİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha!
        Çevre kirliliğine neden olan firmaya para cezası!
        Çevre kirliliğine neden olan firmaya para cezası!
        Halil Umut Meler'i sevgi gösterisiyle karşıladılar
        Halil Umut Meler'i sevgi gösterisiyle karşıladılar
        Türkü evinde kadın cinayeti! Kablo ile boğdu
        Türkü evinde kadın cinayeti! Kablo ile boğdu
        Amir Hadziahmetovic şoku
        Amir Hadziahmetovic şoku
        Yeni haftada batıya kuvvetli yağışlar geliyor!
        Yeni haftada batıya kuvvetli yağışlar geliyor!
        15 yaşındaki sözde nişanlısı çocuğu öldürdü!
        15 yaşındaki sözde nişanlısı çocuğu öldürdü!
        Zeki Müren yorumu tepki çekti
        Zeki Müren yorumu tepki çekti
        Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma uyarısı!
        Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma uyarısı!
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        "O mesaj çok iş yaptı"
        "O mesaj çok iş yaptı"
        Otomotiv üretimi 1.5 milyona dayandı
        Otomotiv üretimi 1.5 milyona dayandı
        Otomobilin çarptığı 2 genç öldü
        Otomobilin çarptığı 2 genç öldü
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        "Kadın dayanışmasının merkezde olduğu bir dizi"
        "Kadın dayanışmasının merkezde olduğu bir dizi"
        Habertürk Anasayfa