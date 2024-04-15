Yunan adalarında Türk ziyaretçi yoğunluğu

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10 Yunan adasında geçerli kapıda vize uygulamasının Nisan ayı başında uygulanmaya başlanması, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yoğunluğu hareketlendirdi.

Yunan Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre, Yunan adaları Türk vatandaşlarına verilen "yedi günlük kapıda vize" uygulaması sayesinde Nisan ayının ilk 10 gününde geçen seneye kıyasla üç katı ziyaretçi ağırladı.

Görsel: AA 31 Mart itibariyle pilot uygulamaya dahil beş adada ziyaretçi sayıları geçen seneye kıyasla şöyle; Midilli: 390'dan 3 bin 800'e yükseldi Sakız Adası: 2 bin 716'dan 4 bin 993'e yükseldi Samos: 299'dan 2 bin 851'e yükseldi Rodos: 2 bin 320'den 5 bin 726'ya yükseldi REKLAM Kos: 2 bin 400'den 3 bin 300'e yükseldi 2023'te Nisan ayının ilk 10 gününde 5 bin 969 kişini ziyaret ettiği beş adayı bu sene 20 bin 690 kişi ziyaret etti; kapıda vize uygulamasının başlamasıyla diğer adalar için de benzer bir yoğunluğun yaşanması bekleniyor.

Görsel: AA 30 Nisan'dan sonra Limni, Leros, Simi, Kalimnos ve Meis Adası'nda da kapıda vize uygulaması başlayacak. Önümüzdeki ay Ankara'yı ziyaret etmesi beklenen Yunanistan Başbakan Kiryakos Miçotakis, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, "Türk ziyaretçilerin vizesiz gidebilmesinin adalarda yarattığı heyecana" değindi. Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile tarihi görüşmesinin ardından Türk vatandaşlarına 10 Yunan adasında kapıda vize uygulamasının başlatılacağı duyurulmuştu. Avrupa Komisyonu, Aralık 2023'te Türk vatandaşlarına 10 Yunan adası ve 14 limana yapılacak ziyaretler için kapıda vize verilmesini onayladı. Yedi gün geçerli olan kapıda vizenin ücreti 60 Euro ve turizm sezonu dışında da yılın herhangi bir zamanında kullanılması mümkün. *Haberin görselleri ShutterStock tarafından servis edilmiştir.