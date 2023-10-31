Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.698,04 %-0,19
        DOLAR 28,2818 %0,07
        EURO 30,1576 %0,45
        ALTIN 1.817,04 %0,17
        FAİZ 35,14 %1,97
        GÜMÜŞ GRAM 21,16 %-0,16
        BITCOIN 34.505,00 %0,19
        GBP/TRY 34,4737 %0,19
        EUR/USD 1,0659 %0,41
        BRENT 88,00 %0,63
        ÇEYREK ALTIN 2.970,87 %0,17
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yumurta üreticilerine 98 milyon TL ceza - İş-Yaşam Haberleri

        Yumurta üreticilerine 98 milyon TL ceza

        Rekabet Kurulu'nca, ortak fiyat belirleme ve satış bölgesi paylaşımında bulunarak 'kartel' niteliğinde rekabet ihlali yaptığı belirlenen 26 yumurta üreticisi ile yumurta fiyatını tespit edip, yumurta arzını kısıtlayan 13 yumurta üretici birliği ve 12 yumurta üreticisine toplam 98 milyon TL idari para cezası uygulandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 13:28 Güncelleme: 31.10.2023 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yumurta üreticilerine 98 milyon TL ceza
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Rekabet Kurulu'nca Mayıs 2022'de, yumurta sektörüne yönelik fiyat tespiti, bölge paylaşımı ve arz miktarının kısıtlandığı iddialarıyla 2 soruşturma başlatıldı. Soruşturmaların ilkinde toplam 34 yumurta üreticisine, ikincisinde ise 13 yumurta üreticisi birliği ve 12 yumurta üreticisine yönelik iddialar kapsamlı bir şekilde incelendi. Yumurta üreticileri hakkında yürütülen ilk soruşturmada, soruşturma tarafı 14 teşebbüs, uzlaşma talebinde bulundu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Yürütülen uzlaşma süreçleri sonucunda ihlalin varlığını ve kapsamını kabul eden teşebbüsler bakımından soruşturma, ihlal tespitini ve idari para cezasını içeren kurul kararlarıyla sonlandırıldı. Soruşturmalar, Rekabet Kurulu'nun 26 Ekim 2023 tarihinde aldığı kararlarla tamamlandı.

        Karara ilişkin açıklamada, "Yumurta üreticisi teşebbüsler hakkında yürütülen ilk soruşturmada, toplam 26 teşebbüsün yumurta fiyatlarını birlikte belirledikleri ve yumurta satışı yaptıkları bölgeleri paylaştıkları tespit edilmiş ve bu davranışların rekabet hukukunda en ağır ihlal olarak nitelenen 'kartel' niteliği taşıdığı değerlendirilmiştir. İkinci soruşturmada ise soruşturma tarafı yumurta üreticisi birliklerinin yumurta fiyatını tespit ettikleri ve yumurta arz miktarını kısıtladıkları saptanmıştır. Soruşturma tarafı olan teşebbüslerin ve teşebbüs birliklerinin bu davranışları Rekabet Kanunu'nun teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve teşebbüs birliklerinin rekabeti sınırlayıcı kararlarını ve eylemlerini yasaklayan 4'üncü maddesi kapsamında yer almaktadır. Bu nedenle anılan soruşturmalar neticesinde, Rekabet Kanunu'nun 4'üncü maddesini ihlal ettiği tespit edilen taraflara toplamda yaklaşık 98 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cansız beden Aylin'in mi? En zor bekleyiş!
        Cansız beden Aylin'in mi? En zor bekleyiş!
        "Kalıcı refah artışını hedefliyoruz"
        "Kalıcı refah artışını hedefliyoruz"
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Londra'da Cumhuriyet balosu
        Londra'da Cumhuriyet balosu
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Kadıköy'deki istek şarkı cinayetinde istenen ceza belli oldu!
        Kadıköy'deki istek şarkı cinayetinde istenen ceza belli oldu!
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        Doğaüstü yetenekleri olduğunu söyledi! Genç kızları tacizden tutuklandı!
        Doğaüstü yetenekleri olduğunu söyledi! Genç kızları tacizden tutuklandı!
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Ayasofya kararı
        Ayasofya kararı
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Arkadaşın ölümü
        Arkadaşın ölümü
        Habertürk Anasayfa