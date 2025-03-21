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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon'dan yumurta açıklaması: ABD'de şartlar yerine oturunca iç piyasada da normal dönecek - Alışveriş Haberleri

        YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon'dan yumurta açıklaması: ABD'de şartlar yerine oturunca iç piyasada da normal dönecek

        30'lu yumurtanın fiyatının zincir marketlerde bile 180-200 liraya kadar yükselmesi sonrası Yumurta Üreticiler Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon ABD'nin ilave vergileri, tüm şartları kabul ederek yüksek bedelli yumurta aldığını belirterek, "Marketlerin tavrıyla piyasa şekillenmeye çalışıyor. Kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. ABD'de şartlar yerine oturunca iç piyasada da normal dönecek. ABD rüyası bitince, biz bize kalınca üretim fazlasını nerede harcayacağız derdine düşeceğiz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 10:49 Güncelleme: 21.03.2025 - 10:49
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        "ABD'de şartlar yerine oturunca iç piyasada da normal dönecek"
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        Hem yumurta üretimindeki düşüş hem de ABD'nin agresif ithalatı nedeniyle fiyatlar artarken YUM-BİR, "ABD rüyası " bittiğinde oluşacak üretim fazlasını düşünüyor.

        Yumurta Üreticiler Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, ABD'nin ilave vergileri, tüm şartları kabul ederek yüksek bedelli yumurta aldığını belirterek, iç piyasanın da buna uyması sonucu fiyatların arttığını belirtti.

        Afyon, TÜİK'in bu yılın ocak ayına ilişkin "Kümes Hayvancılığı Üretimi" verilerine göre, tavuk yumurtası üretiminin yüzde 10,1 azalarak, 1 milyar 652 milyon 615 bin adede düştüğünü de ifade etti.

        Ekimde başlayan ve kasımda devam eden kuş gribi kaynaklı tavuk sayısındaki bu düşüşün yumurta üretimindeki bu azalışta etkili olduğuna dikkati çeken Afyon şunları söyledi:

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        "Verim kaybını karşılamak üzere yüzde 15-20 yerine koymaya çalıştık. ABD yüklemede agresif davranıyor anlık olarak. Çok fazla ürün çekmekten ziyade yüksek bedelli çekiyor. Tüm şartları, ilave vergileri kabul ederek yumurta alıyorlar. ABD, yüksek bedel belirleyince, az miktarda almış olsa da iç piyasa o fiyatlara uymaya çalışıyor. Bu yüzden de fiyatlar yukarı tırmanıyor. Dünya piyasasında fiyatlar makul seviyeye gelince biz de de gelecek."

        "ABD RÜYASI BİTİNCE ÜRETİM FAZLASI NE OLACAK"

        Afyon, bu durumun iç piyasada biraz da kazanca yönelik yönetilmeye çalışıldığını vurgulayarak, "Marketlerin tavrıyla piyasa şekillenmeye çalışıyor. Kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. ABD'de şartlar yerine oturunca iç piyasada da normal dönecek. ABD rüyası bitince, biz bize kalınca üretim fazlasını nerede harcayacağız derdine düşeceğiz" diye konuştu.

        TÜİK'in 2025 şubat ayına ilişkin açıkladığı "Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi"ne (Tarım-ÜFE) göre, tavuk yumurtasındaki fiyat artışı şubatta aylık yaklaşık yüzde 8 olmuştu. Yumurtada yılın 2 ayında ise üretici fiyatları yüzde 17 yükselmişti. Yılı 3,51 lirayla kapatan yumurta, 2 aydaki artışla 4,10 liraya çıkmıştı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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