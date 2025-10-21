Yüksekova nerede? Yüksekova hangi şehirde, ilde, bölgede?

Yüksekova, Hakkâri iline bağlı bir ilçedir. Doğu Anadolu Bölgesi’nde, ülkemizin doğusunda konumlanır. Irak ve İran sınırına yakınlığıyla bilinir. Yüksek rakımı ve dağlık arazi yapısı ile ayrışmıştır. Özellikle doğal güzellikleri, hayvancılık ve tarım faaliyetleri ile anılır. Camileri, taş köprüleri, geleneksel taş evleriyle bulunduğu bölgenin kültürünü başarıyla yansıtır.

YÜKSEKOVA NEREDE?

Yüksekova nerede? İlçe, Türkiye’nin doğusunda, Doğu Anadolu Bölgesi sınırları içinde yer alır. Bulunduğu bölge, dağlarla çevrili bir vadide kuruludur ve doğal güzellikleriyle tanınır.

YÜKSEKOVA HANGİ ŞEHİRDE?

Yüksekova hangi şehirde yer alan bir ilçe? Hakkari il merkezine yaklaşık olarak 100 km uzaklıkta olan Yüksekova, bu şehrin bir ilçesidir. Ayrıca Yüksekova ilçesinin Irak ve İran sınırına da oldukça yakın olduğu bilgisi vardır.

YÜKSEKOVA HANGİ İLDE?

Yüksekova hangi ilde? Türkiye Hakkari iline bağlı bir ilçedir. Hakkari şehrinin kuzeydoğusunda konumlanmıştır. Bu ilde yüksek rakımıyla ve dağlık görüntüsüyle anılır. YÜKSEKOVA HANGİ BÖLGEDE? Yüksekova hangi bölgede yer alan bir ilçe? Ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesi sınırlarında konumlanan Yüksekova, sert iklimi ve yüksek dağlarıyla göze çarpar. Ayrıca Yüksekova için zorlu arazi yapısı olduğunu da söylemek yerindedir. Bu anlamda bulunduğu bölgenin özelliklerini doğrudan taşır. YÜKSEKOVA KONUMU NEDİR? Yüksekova konumu nedir? Hakkari il merkezine yakın olan ilçenin konum bilgileri şöyledir; İlçe, Hakkâri il merkezinin kuzeydoğusundadır.

İran ve Irak sınırına yakın bir konumdadır.

İlçenin rakımı yaklaşık 1.950 metredir. YÜKSEKOVA HAKKINDA BİLGİLER

Yüksek rakımı ve dağlık bölgeleriyle anılan bir ilçemizdir. Dağlar, vadiler ve akarsularla çevrilidir. Doğa yürüyüşü ve dağcılık için uygundur. İlçe yüksek rakımda bulunduğu için kışlar uzun ve soğuk, yazlar kısa ve serindir. Tarım, hayvancılık ve sınır ticareti Yüksekova ekonomisinin temelini oluşturur. İlçede Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi yapıları ile tarihi köprüler mevcuttur. Çeşitli etnik ve kültürel grupların bir arada yaşadığı bir bölgedir. Yüksekova, bünyesinde zengin bir kültürel dokuyu barındırır. İlçeye karayolu ile rahatlıkla ulaşım sağlanabilir. Hakkâri şehir merkezi ve sınır kapıları üzerinden erişim de oldukça mümkündür. Buradaki ilk yerleşimin milattan önce 9000'lere kadar uzandığı bilgisi vardır.

Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı topraklarına dâhil edilmiştir.

İlçenin eski isminin “Gever” olduğu bilgisi vardır.

Toprakları tarım için elverişlidir.

Milattan önce Urartular’ın egemenliği altına da girmiştir. YÜKSEKOVA’DA GEZİLECEK YERLER Hakkari Cilo ve Sat Dağları Milli Parkı

Uludoruk Tepesi

Orşe Şelalesi

Cilo Buzulları

Sümbül Dağı

Kelat Kilisesi Kalıntıları

Yüksekova Mor Dağı

Kasran Şeh Hasan

Cilo Dağı HAKKARİ GEZİLECEK YERLER Hakkari Kilim Müzesi

Cennet Cehennem Vadileri

Mergan Vadisi

Şemdinli Taş Köprü

Nasturi Kilisesi

Meydan Medresesi

Merga Bütan Kayak Merkezi

Uludoruk

Mar Şalita Manastırı

Cilo ve Sat Dağları Milli Parkı

Kelat Sarayı

Mar Abşido Manastırı

Kayme Sarayı

Barçelan Yaylası

Kavalköy Şelalesi HAKKARİYE’YE GİTMİŞKEN GÖRMENİZ GEREKEN YERLER Zap Vadisi

Sat Dağı

Seyithan Gölü

Çukurca Emir Şaban Camii

Zeynel Bey Medresesi

Durankaya Yaylası

Galan Yaylası

Sümbül Dağı

Antik Kaya Resimleri

Mor Dağı

Koç Heykeli

Urartu Mezarlığı

Ore Şelalesi

Dev Evleri

