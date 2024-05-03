"Yüksek karlı gizli fon" davasında yeni gelişme

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2'si tutuklu 7 sanık hakkında yargılaması süren dava dosyasında müştekilerin şikayeti üzerine iki yeni iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca birleştirme talepli hazırlanan, Hacer Çorbacı ve Hasan Çorbacı'nın "müşteki" olarak yer aldığı ilk iddianamede, müştekilerin Çorlu'da pazarcılıkla geçimlerini sağladıkları, sanık Erzan ile babasının pazarcı olması nedeniyle tanıştıkları aktarıldı.

Sanık Erzan'ın çalıştığı bankanın Çorlu şubesinden Florya şubesine tayin olmasından bir süre sonra müştekileri arayarak birikimlerini bu şubeye taşımalarını istediği, paraları gizli bir fona yatıracağını söyleyip müştekileri söz konusu fona para yatırmaya ikna ettiği belirtildi.

Savcılıkça hazırlanan ve müştekiler Kaan Sinih, Sevgi Sinih ve Tursun Sinih'in yer aldığı diğer iddianamede ise sanıklar Nazlı Can ve Seçil Erzan'ın müştekileri bankada yatırım yapacağını söyleyerek söz konusu fona para yatırmaya ikna ettiği kaydedildi.

Sanıklar Erzan ve Eligül'ün 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen iddianame, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede, Erzan'ın müştekilerden 82 bin lira aldığı, ardından müştekilere 43 bin lira kredi çektirerek bu parayı da sanık Hüseyin Eligül'ün hesabına gönderttiği ifade edildi.

SEÇİL ERZAN HAKKINDA 275 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

İddianamede, sanıklar Can ve Erzan'ın, müştekilerden toplam 2 milyon 250 bin lira ve 150 bin dolar aldığı aktarılarak, bu paranın 1 milyon 550 bin lirasının müştekilere geri ödendiği belirtildi.

Sanıklar Erzan ve Can'ın "dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen bu iddianame de mahkemece kabul edildi.

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Sanık Seçil Erzan hakkında istenen hapis cezası, hazırlanan son iddianamelerle 275 yıla çıktı.

ANA İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak, yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.