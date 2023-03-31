ysk takvimine göre iki kritik tarih, hangi partiyi kaç kişi başvurdu, aday adaylığında 2018-2023 kıyaslaması

Cumhurbaşkanı adayları netleşti. Şimdi sıra Meclis’e girecek 600 milletvekilini belirlemeye geldi. Siyasi partilerde liste mesaisi sürüyor. Cumhur İttifakı’nda yer alan partiler Cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyecek ama milletvekili seçimlerine kendi parti amblemi ve listeleriyle girecek. HÜDA Par ise AK Parti listesinden kendisine yer bulacak.

Millet İttifakı’nda da liste mesaisi devam ediyor. DEVA Partisi aylar önce yaptığı açıklamada seçime kendi amblemi ve listesiyle gideceğini duyurdu. Saadet Partisi 2018’de CHP, Demokrat Parti ise İYİ Parti listelerinden kendine yer bulmuştu. Şimdi ittifakın nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Bazı illerde ortak liste ile seçime girmek için kurmaylar arasındaki görüşme trafiği sürüyor.

İKİ KRİTİK TARİH 9 VE 19 NİSAN

Siyasi Partilerin milletvekili aday listesini YSK’ya sunması için son gün 9 Nisan saat 17.00… Bağımsız adaylar için de aynı gün ve aynı saat kritik… 19 Nisan’da da YSK kesin aday listesini açıklayacak.

HANGİ PARTİYE KAŞ KİŞİ BAŞVURU YAPTI?

AK Parti sıralarından milletvekili olmak için yapılan başvuru sayısı 6 bin 25. 2018 yılında AK Parti’den milletvekili olmak için 7 bin 329 kişi başvuru yapmıştı.

AK Parti’de mevcut 285 milletvekilinden 57’si 3 dönem kuralı nedeniyle yeniden aday gösterilmeyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine'de yer alan 17 Bakan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da milletvekili listelerinde yer alacağını açıklamıştı.

CHP’den milletvekili olmak için 2018 yılında yapılan başvuru sayısı 2 bin 485 iken, 2023’te bu sayı 3 bin 500’ü geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın kurmayları ise iktidar olmaları halinde “bakanlık” makamına talip oldukları için aday olmadı.

MHP’de ise 4 bin 693 bin başvurudan bin 894 kişinin başvurusu kabul edildi. 2018’de MHP’den milletvekili olmak için bin 592 kişi başvurmuştu.

2018’de İYİ Parti’den aday olmak için yapılan başvuru sayısı 2 bin 800 iken, bu yıl yapılan başvuru 3 bin 379 oldu.

14 Mayıs’taki seçimlere Yeşil Sol Parti’den girme kararı alan HDP’den ise bin 147'si kadın olmak üzere toplam 2 bin 783 kişi başvuru yaptı. 2018’de başvuru sayısı bin 500 idi..

Veriler ışığında bakıldığında MHP ve İYİ Parti’ye yapılan başvuru sayısının yüzde 20, CHP’ye yüzde 40, HDP’ye de yüzde 85 civarında artığı görülüyor.

2018 seçimlerinden sonra kurulan ve 2023 seçimlerine ilk kez girecek olan Gelecek Partisi ve Memleket Partisi’nde başvurular bini geçti. DEVA Partisi'nde ise başvuru sayısı bin 600’ü buldu. Türkiye İşçi Partisi'nden ise bin 397 kişi aday olmak için başvuru yaptı.