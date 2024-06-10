Yozgat'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Giriş: 10.06.2024 - 19:05 Güncelleme: 10.06.2024 - 19:05
Kemal Aydoğan (71) yönetimindeki otomobil, Yerköy-Kırıkkale kara yolu Aslanhacılı köyü yol ayrımında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Kemal Aydoğan olay yerinde hayatını kaybederken yaralı Hacer Aydoğan (69) Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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