YOZGAT NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?
Yozgat doğudan Sivas; güneyden Kayseri, Nevşehir, Kırşehir; batıdan Kırıkkale; kuzeyden ise Amasya, Çorum ve Tokat illeri ile çevrili olup, 34º 05’ - 36º 10’ doğu meridyenleri ile 38º 40’ - 40º 18’ kuzey paralelleri arasında yer alır. Deniz seviyesinden 1300 metre yükseklikte olup 1 412 300 Hektar toprağa sahiptir. 81 İl arasında toprak genişliği bakımından 15. sırayı alır. İlin doğudan batıya gidildikçe yüksekliği azalır.
İl’in en doğusu ile en batısı arasında 20 050 boylam (meridyen) farkı olup, yerel saat farkı 8’ 20” dir. Kuzeyi ile güneyi arasında ise, 10 38’lik enlem (paralel) farkı varır. Ancak, fark az olduğundan iklim üzerinde önemli bir etki yaratmamıştır. İlin, doğu - batı uç noktaları arasındaki kuş uçuşu uzaklık 216 km, kuzey - güney uç noktaları arasındaki uzaklık 144 km’dir. Yozgat, alan bakımından Türkiye’nin 15. İlidir. İlin; izdüşüm alanı ( km²) 13 597, gerçek alanı ise 14 123 km²’dir.
YOZGAT NÜFUSU KAÇ?
2018 Yılında kaydedilen son resmi bilgilere göre Yozgat ilinin nüfusu toplam 105,167 kişidir.
YOZGAT'IN İLÇELERİ NELER?
Yozgat ilinin ilçeleri,
Yozgat (il merkezi)
Akdağmadeni
Aydıncık
Boğazlıyan
Çandır
Çayıralan
Çekerek
Kadışehri
Saraykent
Sarıkaya
Sorgun
Şefaatli
Yenifakılı
Yerköy
YOZGAT'TA GEZİLECEK YERLER LİSTESİ
Antik Kentler
Büyüknefes (Tavium - Tavion) Antik Kenti
Çeşka Yeraltı Şehri
Alişar Höyüğü
Hattuşaş
Kerkenes Harabeleri
Müzeler-Konaklar
Nizamoğlu evi
Karslıoğlu Konağı
Koçerler konağı
Yozgat Arkeoloji Müzesi
Milli parklar
Yozgat'ın en tanınmış ormanı Yozgat Çamlığı'dır. Milli Park olup devlet tarafından korunmaktadır.
YOZGAT YÖRESEL YEMEKLERİ
Şehrin yöresel yemekleri; Testi kebabı,ayva basması, çörek,bazlama,katmer,cızlak,cıvık ekşili,erişte,çap çup,topak çorba,kaypak,helle çorbası,düğürcük çorbası,bulama çorbası,sakala sarkan çorba,haside,sütlü kabak,patlıcan turşusu ve tas kebabıdır.Parmak çörek,peksimet Yozgat'a mahsus özel bir ekmek türüdür.
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