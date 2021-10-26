YouTube Shorts Türkiye’de

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YouTube, Ekim ayından itibaren kısa video içerik üretimini teşvik etmek amacıyla YouTube Shorts Fonu’nu Türkiye’de de kullanacağını açıkladı. Shorts formatında yaratıcı ve benzersiz videolar üreten içerik üreticilerine ve sanatçılara, yaptıkları katkılar karşılığında ödeme yapılacak.

Son 3 yılda içerik üreticilerine, sanatçılara ve medya şirketlerine 30 milyar doların üzerinde ödeme yapan YouTube, Mayıs ayından bu yana da dünyanın çeşitli pazarlarına 100 milyon dolarlık YouTube Shorts Fonu’nu sağlıyor.

Shorts Creator Fund, içerik üreticilerinin ve sanatçıların reklamdan ücretli dijital ürünlere, ticari ürünlerden markalı içeriklere kadar, YouTube üzerinde ürettikleri içeriklerden gelir elde edebilecekleri yeni bir araç olarak hayata geçirilmiş durumda. YouTube, TikTok'a rakip olarak konumlanan YouTube Shorts için kurduğu bu fonu önümüzdeki aylarda daha çok ülkede kullanmayı planlıyor.

Bu ay itibariyle Türkiye’de de kullanılmaya başlanacak fon, Shorts formatında yaratıcı ve benzersiz videolar üreten içerik üreticilerine ve sanatçılara dağıtılacak. Ödemeye hak kazanan kanallar, kanalın toplamdaki Shorts performansına ve izleyicilerinin konumuna göre hesaplanacak olan bonus ödemelerin yanı sıra, başlangıç olarak her ay 100 ila 10 bin dolar arasında gelir elde edebilecek.

YouTube İçerik İş Ortaklıkları Ülke Müdürü Timur Altop, "Bu fon, Shorts formatındaki videolar için uzun vadeli ödeme planımız için ilk adımı temsil ediyor. Bu uygulamanın Türkiye'ye gelmesinden dolayı büyük heyecan duyuyoruz" diye konuştu.

YouTube Chief Business Officer Robert Kyncl ise fonla ilgili olarak, "14 yılı aşkın bir süre önce, platformda elde edilen gelirin büyük kısmını içerik üreticilerle paylaşan, türünün ilk örneği olan iş modelimiz YouTube İş Ortağı Programı'nı (YPP) başlatarak günümüzün içerik üreticileri ekonomisinin temellerini attık" dedi.

FONDAN YARARLANABİLMEK İÇİN HANGİ KRİTELER ARANIYOR?

Fondan yararlanmak için içerik üreticilerinin bazı kriterleri yerine getirmesi bekleniyor. Açılan kanalın Google bünyesindeki YouTube'un Topluluk Kuralları’na, telif hakkı kurallarına ve ödeme politikalarına uygun olması ve içerik üreticilerinin kanallarına son 180 gün içinde en az bir adet formata uygun Shorts videosu yüklemiş olmaları gerekiyor. İçerik üreticisinin yaşadığı ülke/bölgede kabul edilen reşit olma yaşının üzerinde olması da aranan bir diğer koşul.

Kanalın uygun görülmesi için hâlihazırda YouTube’dan ödeme alınıyor olması şartı da aranmıyor. Üçüncü taraf sosyal medya platformlarından alınan filigranlı veya logolu videolar, orijinal olmayan videolar (örneğin, filmlerden veya TV şovlarından doğrudan ve düzenlenmeden alınan görüntüler) veya diğer içerik oluşturucuların kanallarından alınarak yeniden yüklenen videolar değerlendirmeye alınmıyor.