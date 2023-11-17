Korkunç olay! Isıtıcıdan çıktı! Alevler bebeği aldı!
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir evde, ısıtıcıdan çıktığı düşünülen yangında alevler bir anda evin her yanını sardı. İtfaiyecilerin evin yıkılan duvarının altında bulduğu Yasemin E'nin 18 aylık bebeği Egemen E., hayatını kaybetti
Bursa'da yürekleri kavuran olay Osmangazi ilçesinde yaşandı. Alacahırka Mahallesi 1. Bahçe Çıkmazı Sokak'taki iki katlı müstakil evde ısıtıcının neden olduğu iddia edilen yangın çıktı.
VATANDAŞLAR İHBARDA BULUNDU
AA'da yer alan habere göre alevleri fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ANNE EVDEN ÇIKARILDI
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar bulunan Yasemin E'yi evden çıkarttı.
YIKILAN DUVARIN ALTINDA BULUNDU
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, itfaiyecilerin evin yıkılan duvarının altında bulduğu Yasemin E'nin 18 aylık bebeği Egemen E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
BEBEĞİN CENAZESİ ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ
Yaralı anne, ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı, bebeğin cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.