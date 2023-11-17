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        Haberler Dünya Putin tekrar aday olacak mı? Kremlin'den yeni açıklama

        Putin tekrar aday olacak mı? Kremlin'den yeni açıklama

        Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Mart ayında yapılacak seçimlerde bir dönem daha Rusya Devlet Başkanı olarak aday olmasını umduğunu söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 11:19 Güncelleme: 17.11.2023 - 11:19
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        Putin yeniden aday olacak mı? Kremlin'den açıklama
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        1999 yılının sonlarına doğru Boris Yeltsin'den başkanlığı devralan Rusya Devlet Başkanı Putin, Leonid Brejnev'in 18 yıllık görev süresini bile geride bırakarak rekor kırmıştı.

        Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nün (MGIMO) televizyon kanalının Putin'den sonraki başkanın nasıl olması gerektiği sorusuna Peskov "Tam olarak aynısı" yanıtını verdi ardından gülümseyerek "Ya da farklı ama aynı" diye ekledi.

        Peskov konuşmasında "Putin henüz aday olma niyetini açıklamadı ama bunu yapacağına içtenlikle inanmak istiyorum ve seçimleri kazanacağından hiç şüphem yok. Başkan olmaya devam edeceğinden hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.

        Reuters bu ayın başlarında Putin'in Mart seçimlerine katılmaya karar verdiğini bildirmişti.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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