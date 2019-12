Youtube'da video nasıl indirilir?

Youtube'da videolar izlerken, müzik dinlerken internet kotanızı aşmayacak bir program önerisi.. İzlediğiniz, dinlediğiniz tüm videoları ve müzikleri ücretsiz indirebilirsiniz. Peki bu işlem nasıl gerçekleştiriliyor. Google Play üzerinden aramış olacağınız Youtube Go programı hakkında detaylı bilgileri sizlerle paylaştık. İşte Youtube Go hakkında merak edilenler

Youtube'da video nasıl indiriliyor?

Birçoğumuzun merakla araştırdığı konular arasında yer alıyor özellikle Video izlemeyi müzik dinlemeyi seven kişiler için Youtube Go programı geliştirilmiş üstelik reklamsız ve ücretsiz olarak bizlere sunuluyor. Programın kullanılması da oldukça basit yapmanız gerekenler Google Play store arama motorundan Youtube Go yazın ve uygulamayı telefonunuza ya da bilgisayarınıza indirin ve indirmek istediğiniz videoyu kalitesini kendiniz ayarlayarak gönül rahatlığıyla indirin ve keyfinize bakın.

Tarayıcı eklentisi ile video indirme

Bilgisayarınıza internet ortamından ücretsiz olarak indireceğiniz bir eklenti sayesinde Youtube üzerinden videoları kolaylıkla indirebilirsiniz. Kullandığınız tarayıcıya uygun eklentilere Google üzerinden kolaylıkla erişebilirsiniz. Ayrıca sadece ses dosyası indirmenizi sağlayan uygulamalar da vardır. Bu uygulamalardan en çok tercih edilenlerden biri Keepvid’tir. Keepvıid uygulamasının içinden indirmek istediğiniz Youtube videosunu bularak indirmek işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İndirdiğiniz tüm dosyaları, uygulamanın ana sayfasının sağ üst kısmında bulunan ‘aşağı ok’ işaretine dokunarak görebilirsiniz. Ayrıca uygulamayı indirebilmeniz için öncelikle Ayarlar > Güvenlik bölümüne gidip ‘Bilinmeyen kaynakları aktif etmeniz gerekiyor.