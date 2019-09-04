YouTube'a çocukların kişisel verilerini ihlal cezası



Google'ın sahibi olduğu video paylaşım kanalı YouTube, çocukların kişisel verilerini, ailelerinin izni olmadan topladığı ve bu veriler kullanarak hedefli reklam gösterdiği gerekçesiyle 170 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.



COPPA KAPSAMINDAKİ EN YÜKSEK CEZA

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) Çocuk Verilerinin Korunma Kanunu'nu (COPPA) ihlal eden Youtube ile 170milyondolar para cezasında uzlaştıklarını duyurdu. Bu COPPA kapsamındaki en yüksek ceza olarak kayıtlara geçti. COPPA yasası 1998'de yürürlüğe girmişti.



GELİRİNİN YÜZDE 10'U

Youtube'un gelirinin yüzde 10'unun 18 yaşın altındaki çocukların kişisel verilerini kullanarak videolar öncesi gösterdiği reklamlardan oluştuğu ifade ediliyor.

ÇOCUKLARA ÖZEL WEB SİTESİ AÇACAĞINI DUYURMUŞTU

YouTube çocuk kullanıcılara uygunsuz videolar gösterdiğine dair aldığı eleştirilerinden sonra 21 Ağustos'ta çocuklara özel bir web sitesi açacağını duyurmuştu. Google'ın blog sayfasındaki açıklamaya göre YouTube, çocuklar için telefon uygulaması (Kids app) ve websitesini farklı yaşlara göre yeni kategorilere ayıracak.



FACEBOOK'A DA CEZA KESİLMİŞTİ

FTC, Temmuz ayında da Facebook’a Cambridge Analytica ve yetişkinlerle ilgili diğer veri ihlallerinden dolayı 5 milyar dolar para cezası kesmişti.