Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Galatasaray
        GS
        6
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Rams Başakşehir
        İBFK
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Net Global Sivasspor
        SVS
        4
        Tümosan Konyaspor
        KON
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Samsunspor
        SAMS
        3
        Göztepe
        GÖZ
        2
        Trabzonspor
        TS
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        1
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Antalyaspor
        ANT
        1
        Bellona Kayserispor
        KYS
        0
        Adana Demirspor
        ADS
        0
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Young Boys-Galatasaray maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Young Boys-Galatasaray maçı CANLI YAYIN

        Young Boys-Galatasaray maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Young Boys takımına konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar, 27 Ağustos'taki rövanş öncesi avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmek istiyor. Young Boys-Galatasaray maçına dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21.08.2024 - 20:49 Güncelleme: 21.08.2024 - 22:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Heyecan sürüyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Young Boys takımıyla deplasmanda karşı karşıya geliyor.

        STAT: Wankdorf

        HAKEM: Daniel Siebert (Almanya)

        SAAT: 22.00

        YAYIN: TRT 1

        Young Boys: David von Ballmoos, Blum, Ali Camara, Zoukrou, Hadjam, Niasse, Lauper, Colley, Ugrinic, Monteiro, Ganvoula.

        Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Sara, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

        Trendyol Süper Lig'de geçen sezon 102 puan toplayarak rekor kıran sarı-kırmızılı takım, üst üste 2, toplamda da 24. kez şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, ülke puanı gereği şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başladı.

        İsviçre Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Young Boys da "Devler Ligi"ne bu turda dahil oldu.

        İki takım arasındaki rövanş müsabakası 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da yapılacak. İki maç sonunca turu geçen takım adını 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.

        REKLAM

        GALATASARAY 3 MAÇ OYNADI

        Sarı-kırmızılı ekip, Young Boys maçı öncesinde 2 resmi maça çıktı.

        Sezonu Turkcell Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş yenilgisiyle açan Galatasaray, Süper Lig'de de sırasıyla Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

        Galatasaray, sezon öncesinde yaptığı 5 hazırlık maçında ise 2 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı.

        YOUNG BOYS LİGE KÖTÜ BAŞLADI

        Sarı-siyahlı takım, İsviçre Süper Lig'nde henüz galibiyet alamadı.

        İsviçreli 55 yaşındaki teknik direktör Patrick Rahmen'in çalıştırdığı Young Boys, 5. haftası geride kalan ligde 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Attığı 6 gole karşılık kalesinde 13 gol gören Bern temsilcisi, 12 takımlı ligde 11. sırada yer aldı.

        Young Boys, bu sezonki tek galibiyetini İsviçre Kupası'nda amatör lig takımı Printse-Nendaz'ı 10-0 yenerel elde etti.

        OKAN BURUK CEZALI

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys müsabakalarında yedek kulübesindeki yerini alamayacak.

        Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği Sparta Prag maçının ardından yaşananlardan dolayı UEFA Disiplin Kurulu, Okan Buruk'a 2 maç ceza verdi.

        Tecrübeli teknik adam, Young Boys ile yapılacak 2 maçta da yedek kulübesi ve soyunma odasına giremeyecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'TL değerlendi' söyleminde birleştiler
        'TL değerlendi' söyleminde birleştiler
        Bodrum'da sır cinayetler! Cezaevinde tanışmışlardı
        Bodrum'da sır cinayetler! Cezaevinde tanışmışlardı
        Fenerbahçe'de gündem yeniden Sterling!
        Fenerbahçe'de gündem yeniden Sterling!
        At arabasıyla gelip lokantadaki etleri çaldılar
        At arabasıyla gelip lokantadaki etleri çaldılar
        Sıcaklıklar yurt genelinde düşüyor!
        Sıcaklıklar yurt genelinde düşüyor!
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Evli ve çocuklu kadına taciz iddiası! Kadının eşi ve arkadaşlarından öldüresiye dayak
        Evli ve çocuklu kadına taciz iddiası! Kadının eşi ve arkadaşlarından öldüresiye dayak
        21 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        21 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Başkan yardımcısı meclis üyesini öldürdü: Cinayetin altından WhatsApp mesajının silinmesi çıktı
        Başkan yardımcısı meclis üyesini öldürdü: Cinayetin altından WhatsApp mesajının silinmesi çıktı
        Deniz Uğur ile Nilüfer arasında gerilim
        Deniz Uğur ile Nilüfer arasında gerilim
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        İstanbul'un deprem raporu!
        İstanbul'un deprem raporu!
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Babasının düğününde coştu
        Babasının düğününde coştu
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Habertürk Anasayfa