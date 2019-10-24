Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid ile oynanan mücadelede oyundan çıkarken tribünlere tepki göstermesi hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama bulundu.

Galatasaray ile şampiyonluk kupasını kaldırdığı bir fotoğrafını paylaşan Faslı 10 numara, "Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Futboldaki amacım fedakarca mücadele ederek en iyiyi ortaya koymak ve karşılığını almak. İyi günde alkışlanan bana kötü günde yapılanları hak etmediğimi düşündüm ve çok çok üzüldüm. Yaşananlardan dolayı özür dilerim" ifadelerini kullandı.