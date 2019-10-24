Belhanda terapisi

Terim'in "Taraftarlar maç kaybedilirken günah keçisi arar… Sen de onların en çok sorumluluk almasını beklediği oyuncu olduğun için tepki gösterdiler. Çünkü senden beklentileri daha fazla ve senin bundan çok daha iyisini yapabileceğine inanıyorlar… Onlar bugün tepki gösterebilir ama sen derbide ve devam eden süreçte iyi olursan bu tepkiler bir anda alkışa döner… Real Madrid maçında yaşananları unut ve kendini işine ver" şeklindeki sözlerle öğrencisini sakinleştirmeye çalıştığı öğrenildi.